Naturschauspiel Ein seltenes Ereignis: Sonne, Erde, Vollmond und Mars standen auf einer Linie Frühaufsteher konnten am Donnerstagmorgen ein aussergewöhnliches Schauspiel im Himmel beobachten. Der Vollmond zog vor dem Planeten Mars vorbei – und bedeckte ihn für ungefähr eine Stunde.

Wir sehen hier den «winzigen» orangeroten Mars am Morgen des 8. Dezembers 2022 sieben Minuten vor seiner Bedeckung durch den Vollmond. Thomas Baer / Mantel

Am Donnerstagmorgen konnte man, zumindest in jenen Gebieten der Schweiz, wo kein Hochnebel die Sicht versperrte, ein seltenes Ereignis beobachten: Mars gelangte um 06:42 Uhr MEZ in Opposition zur Sonne. Dabei überholte ihn die Erde in rund 81.5 Millionen Kilometer Abstand. Sonne, Erde und Mars standen somit kurzzeitig genau auf einer Linie.

Gleichzeitig hatten wir um 05:08 Uhr MEZ Vollmond. Der Erdtrabant stand 398’215 km weit weg, ebenfalls «hinter» der Erde oder vis-à-vis der Sonne und schickte sich zwischen 06:06 Uhr MEZ und 07:03 Uhr MEZ an, sich vor den roten Planeten Mars zu schieben.

Solche Planetenbedeckungen sind in der Astronomie recht seltene Ereignisse. Das nächste Mal wird es am 21. August 2024 – ebenfalls frühmorgens – den Planeten Saturn treffen. Ein knappes halbes Jahr danach, bedeckt am Abendhimmel die zunehmende Mondsichel den Ringplaneten am 4. Januar 2025 gleich noch einmal.