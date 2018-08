Experte: «Nacktschnecken sind im Nachteil» Schnecken haben Strategien, um auch in Trockenperioden zu überleben. Jedoch vertragen nicht alle die Hitze gleich gut. Laura Widmer

Weinbergschnecken verschliessen bei grosser Hitze ihr Gehäuse. (Bild: Andreas Hermann)

In der herrschenden Trockenheit sind im Garten viel weniger Schnecken zu sehen. Das heisse aber nicht, dass alle vertrocknet seien, sagt Biologe und Schneckenexperte Jörg Rüetschi. Er arbeitet beim WWF in Bern.

Jörg Rüetschi, wie verhalten sich Schnecken in hohen Temperaturen und mit wenig Regen?

Das ist abhängig von der Art. Die meisten Schnecken sind allerdings nacht- oder dämmerungsaktiv. Dadurch sind sie weniger der Sonne ausgesetzt.

Welche Strategien haben Schnecken entwickelt, um eine lange Trockenperiode zu überleben?

Gewisse Arten, etwa die Weinbergschnecke, kleben sich an einen Stein oder Baumstamm fest und verschliessen ihr ­Gehäuse mit einer Membran. Solange sie nicht stundenlang der brütenden Sonne ausgesetzt sind, dann verlieren sie relativ wenig Feuchtigkeit. Andere ­Arten vergraben sich im Boden, wo es kühler ist.

Wie lange können Schnecken so im Gehäuse bleiben?

In dieser Starre halten sie es über Wochen aus. Manche Arten überleben so monate- oder gar jahrelang. Sogar in der Sahara gibt es Schnecken.

Haben Nackt- und Gehäuseschnecken die gleichen Überlebensstrategien?

Grundsätzlich haben Schnecken mit Gehäuse einen Vorteil gegenüber Nacktschnecken, sie vertragen hohe Temperaturen besser und trocknen weniger schnell aus. Auch die Art des Gehäuses hat einen Einfluss, wie man ­beispielsweise an der Bänderschnecke sieht. Leben Exemplare an sonnenreichen Standorten, ist das Häuschen eher gelb und ohne Bänder, dadurch erhitzt es sich weniger schnell. An schattigen Standorten ist es eher rötlich, mit breiteren Streifen.

Haben lange Dürreperioden auch Auswirkungen auf die Schneckenpopulationen?

Ist es über lange Zeit sehr trocken, dann sterben mehr Schnecken. An Standorten, die ohnehin eine geschwächte Population haben, kann das zum Zusammenbruch führen. Auch der Austausch der Populationen untereinander ist kleiner. Schnecken sind ohnehin standorttreu, aber in der Trockenheit bewegen sie sich noch weniger.