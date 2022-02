Nachhaltigkeit Neue Bademode aus Zürich: eine Herzensangelegenheit Alibi-Geschenke zum Valentinstag sind unserer Lifestyle-Autorin ein Gräuel. Es sei denn, es ist ein Bikini aus rezyklierten Fischernetzen, entworfen vom passionierten Start-up Palmar Swimwear aus Zürich.

Zucker: der limitierte Valentinstag-Bikini Carly der Marke Palmar Swimwear. Die Grössen von Top (70 Fr.) und Slip (60 Fr.) sind individuell kombinierbar. Bild: zvg

Mir ist in diesen Tagen konstant ein wenig übel. Nicht, weil ich was Schlechtes gegessen habe. Vielmehr behagt es mir nicht, wie die Liebe, diese Holde, durch den Kommerzbrei geschleift wird. Am Montag ist Valentinstag, die Konsummaschinerie läuft heiss: Socken mit Herzprint, kitschige Bilderrahmen oder Teddybären im Rosengwändli werden im Netz und im Warenhaus angepriesen. Massenware, die – wetten? – schnell in Kästen und Schubladen verschwinden wird. Oder gar im Kübel.

Hübsche Ausnahmen gibt es bekanntlich immer. Das junge und ziemlich kultige Zürcher Bademodenlabel Palmar Swimwear lanciert zum Valentinstag den limitiert erhältlichen Bikini Carly mit zuckersüssem, von Gründerin Delaia Tschannen von Hand entworfenen Herzchenprint. Sie versteht ihre Marke als Hommage an die mediterrane, entspannte Badekultur.

Der sitzt einfach

Palmar ist bei Kennerinnen längst bekannt für Bikinis mit toller Passform – Oberteile gibt es bis Körbchengrösse F, und die sitzen einfach. Es sei eine Herzensangelegenheit von ihr, Bikinis zu entwerfen, «in denen man sich den ganzen Tag wohlfühlt», sagt Tschannen. Dazu passt, dass die Bändel des Herzchen-Bikinis individuell bindbar sind, etwa als Neckholder, über Kreuz oder alternativ über die Schultern.

Der Clou von Palmar: Der Stoff, aus dem die meisten Modelle hergestellt werden, kommt aus Italien und wird grösstenteils aus rezyklierten Fischernetzen und Plastikabfällen aus dem Mittelmeer gefertigt. Damit schliesse sich der Kreis, so Tschannen, «vom Meer zurück ins Meer quasi». Jeden Monat lanciert die Jungunternehmerin eine Kollektion auf ihrer Website und im Laden in Zürich und setzt dabei auf schlichte Schnitte und Prints – oder wie sie selbst sagt: auf «no drama»-Bikinis. «Zeitlose Teile sollen es sein, die nicht verleiden und über mehrere Sommer getragen werden.» Die Bikinis würden bei richtiger Pflege bis zu vier Jahre schön bleiben.

Vorfreude also auf all die Strandferien und Badi-Nachmittage, die in der Zukunft anstehen.

www.palmarswimwear.com