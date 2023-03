Ukraine-Krieg Neue These: Löste eine Geiselnahme Putins Kriegskurs aus?

Russlands Präsident Wladimir Putin soll sich nach dem Terroranschlag in Beslan im September 2004 von den USA im Stich gelassen gefühlt haben. Dies schreibt ein ehemaliger Berater des damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Was ist dran an dieser These?