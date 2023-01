Mountainbike Auf zwei Rädern durch die Alpen: 5 Routentipps aus der Schweiz und aus dem nahen Ausland Mountainbike ist längst mehr als ein Nischensport. Wir haben fünf Routen, die sich besonders lohnen – für jedes Niveau ist etwas dabei.

Der Suvretta Loop (GR)

34 Kilometer, 1150 Höhenmeter, ca. 4 Stunden

Der Suvretta Loop im Oberengadin. Bild: Filip Zuan/swiss-image.ch

Der Suvretta Loop ist eine der beliebtesten Touren im Oberengadin, technisch aber anspruchsvoll. Ausgangspunkt ist das Dorf Celerina bei St.Moritz. Von hier geht es die ersten 400 Höhenmeter konstant hinauf zur Alp Laret, danach wird es steiler. Bei der Bergstation im Restaurant Marguns kann man einkehren. Nächste Gelegenheit für eine Zwischenverpflegung bietet sich auf der Alpina Hütte.

Ab dem Pass Suvretta nimmt die Strecke bis zur Alp Suvretta Fahrt auf. Danach geht es relaxed durch die schöne Landschaft im Val Bever und zurück nach Celerina.

Schwierigkeit: Technik oder Kondition Einzelne, technisch anspruchsvolle Passagen können durch Schieben des Bikes überwunden werden. Mit der Gondel oder Seilbahn können einige Höhenmeter eingespart und die Route dadurch vereinfacht werden.

Über den Glaspass (GR)

65 Kilometer, 1800 Höhenmeter, ca. 6 Stunden

Mountainbiker geniessen die Natur auf dem Glaser Grat. Bild: Uwe Kraft/Imago Images

Anspruchsvoll ist auch diese Tour von Bonaduz zum Glaspass und zurück via Safiental. Wer in Bonaduz am Schloss vorbei Richtung Hinterrhein startet und doch noch umkehren oder eine kürzere Route wählen möchte, folgt in Rothenbrunnen dem Wegweiser mit der Nummer 261 (Rhäzünser Rheinauen) und legt dabei nur 18 Kilometer und gut 300 Höhenmeter zurück.

Nach der Hinterrhein-Brücke ist Kondition gefragt. Der Weg schlängelt sich hoch zum Heinzenberg. Hier kann man im Berggasthaus Parsirasverschnaufen. Nach dem Berghaus Obergmeind erreicht man den Glaspass auf 1846 Metern über Meer. Schwierig ist die Abfahrt auf einem alten, steilen Saumpfad nach Safien Platz. Die Teilstrecke ist mit der Route 90 (Graubünden Bike) ausgeschildert.

Ab Safien Platz geht es zurück nach Bonaduz - entweder auf der engen Safientalstrasse bis Versam oder via Egschisee Staudamm nach Sculms.

Auf den Monte Tamaro (TI)

39 Kilometer, 1600 Höhenmeter, ca. 5 Stunden

Die Kirche Santa Maria degli Angeli befindet sich auf dem Monte Tamaro. Bild: Sebastian Grote/Imago Images

Technisch ist diese Route eher anspruchsvoll. Wenn man von Rivera mit der Seilbahn auf die Alpe Foppa gelangt, wird man hingegen konditionell weniger beansprucht. Auf diese Weise spart man sich einige Höhenmeter und steigt statt 1600 nur 760 Meter den Berg hoch.

Auf der Alpe Foppa steht die berühmte Kirche Santa Maria degli Angeli, entworfen vom Architekten Mario Botta. Hier kann man im Bergrestaurant einkehren.

Danach geht es weiter bergauf zur Capanna Tamaro.Hier bietet sich eine 360°-Aussicht. Ein idealer Ort, um sich vor der schwierigen Abfahrt auszuruhen. Je länger die Abfahrt dauert, umso flüssiger kann sie befahren werden. Der Rückweg von Torricella nach Rivera verläuft dann mehrheitlich flach und teils am Fluss Vedeggio entlang.

Die Route «Monte Tamaro Bike» ist mit der Nummer 362 ausgeschildert. Wer ab Rivera nicht die Seilbahn nehmen will, folgt dem Trail mit der Nummer 66 (Lugano Bike) bis Alpe Foppa.

Über die Kleine Scheidegg (BE)

42 Kilometer, 1600 Höhenmeter, ca. 5 Stunden

Die Kleine Scheidegg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: swiss-image.ch

Die imposanten Berggipfel Eiger, Mönch und Jungfrau begleiten die Bikerinnen und Biker auf dieser Tour. Ausgangspunkt ist der Bahnhof Zweilütschinen. Von hier geht es entlang der Geleise der Jungfraubahnen nach Grindelwald. Das Restaurant Brandegg bietet auf dem Weg zur kleinen Scheidegg eine Möglichkeit für einen Rast. Hier geht der Teer- in einen Naturbelag über.

Ein Höhepunkt der Tour ist die Abfahrt von der kleinen Scheidegg nach Wengen und Lauterbrunnen. Die Aussicht ist auf dieser Strecke besonders schön.

Statt der oben beschriebenen Rundtour empfiehlt sich auch die 12. Etappe der Alpinen Bikeroute vom Ausgangspunkt Grindelwald bis nach Interlaken. Sie ist mit der Nummer 1 ausgeschildert. Auf dieser Strecke sind 1250 Höhenmeter auf einer Strecke von 39 Kilometern zu überwinden.

Auf den Pfänder (Österreich)

25 Kilometer, 850 Höhenmeter, ca. 3 Stunden

Stimmungsvoller Sonnenuntergang auf dem Pfänder. Bild: Saskia Ellinger (Juni 2021)

Diese Rundtour befindet sich nahe an der Ostschweizer Grenze: Der Pfänder ist auch bei Schweizerinnen und Schweizern ein beliebtes Ausflugsziel. Start der Tour ist Lochau. Von hier aus geht es erst einmal auf einer flachen Piste zum Bregenzer Bahnhof.

Nun nimmt die Steigung auf den 1064 Meter hohen Pfänder zu. Der Sonnenuntergang ist hier mit Blick auf den Bodensee besonders schön. Ein Geheimtipp ist das urchige Gasthaus Pfänderspitze, wo vorzüglicher Kaiserschmarrn serviert wird. Von der Bergstation Pfänder geht es auf dem Höhenweg zum Hochberg. Bergab geht es vorbei an der Ruine Ruggburg nach Lochau. Die Route ist technisch nicht anspruchsvoll und führt während kürzeren Abschnitten über Teer.