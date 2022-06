Mode Liebe Männer, zeigt her Eure Füsse – aber bitte schön gepflegt! Dieser Modesommer wird für Männer eine Herausforderung: Der Trend zu Sandalen legt meist nichts Schönes zutage. Zeit, zu handeln.

Wer sich im Sommer in Sandalen traut, sollte seine Füsse extra gründlich pflegen. zvg / Burberry

Nein, Socken sind nicht die Lösung, liebe Herren. Genauso wenig, wie Sie diese im Bett mit Ihrem liebsten Menschen anbehalten sollten, genau so raten wir davon ab, diese den Sommer durch beim Tragen offener Schuhe in Betracht zu ziehen. Auch wenn Modemagazine derzeit den Trend der Männersandalen predigen, und dass man diese also auch ungeniert mit Socken tragen dürfe, stimmt das nur bedingt.

Wahr ist: Sandalen für Männer sind in dieser Saison eine Realität. Dries van Noten, Balmain, Versace, Prada und Dior Men – sie alle zeigten Männersandalen an ihren Schauen. Die grossen Modewarenhäuser ziehen mit und locken derzeit mit Modellen in allen Variationen, Farben und Materialien an. Sandalen sind dieser Tage das, was die letzten zwei Jahre die Adilette war: ein Must-have für den modernen Mann.

Bimsstein, Nagelschere und Pinzette müssen her

Richtig ist weiter: Man sieht immer wieder Models, die strahlend weisse Socken in ihren Sandalen tragen, aber sie tun das nicht nur, weil es en vogue ist, sondern, weil sie in erster Linie eben Models sind. Für den Durchschnitts­träger in unseren Breitengraden gelten andere, eigene Regeln. Trägt ein Normalo in Sandalen Socken, sendet er damit immer die Botschaft aus, er habe etwas Übles zu verstecken. Darum gibt es ja auch Fachkundige, die fordern, dass offene Schuhe für Männer grundsätzlich verboten sein sollten. Und wissen Sie, woran das liegt? Weil Männerfüsse, so ganz natural, in den seltensten Fällen vorzeigbar sind.

Da wird einem in der Öffentlichkeit des einmarschierenden Sommers manchmal wirklich Angst und bange, sollte man sich trauen, genauer hinzusehen. Junge oder Junggebliebene tragen Surfer-Flip-Flops, coole Adiletten oder eben Ledersandalen, doch was sich in denselben einnistet, sind Körperteile des Schreckens.

Schuppig-spröde Füsse und verstörend in alle Richtungen wuchernde Zehennägel. Grau-melierte Hornhautflechten, akzentuiert mit einer etwas gar natürlich florierenden Fussbehaarung. Das sind keine Männerfüsse, die wir sehen möchten. Das sind Männerfüsse, die die letzten Monate, versteckt in Turnschuhen und Stiefeln, vor sich hin trockneten und jetzt in unveränderter Gestalt dem Tageslicht ausgesetzt wurden.

Sollten sie also zur Gattung der modeaffinen Männer gehören, dann sei ihnen geraten, ihren Fuss vor Freigang in die professionellen Hände einer Fusspflegerin zu legen. Noch besser, sie schaffen sich vor einem solchen Termin einen Bimsstein an und schrubben nach der Dusche schon mal selbst grosszügig Hornhaut ab. Dann greifen sie zu einer Nagelschere, stutzen die Nägel und schliessen die Prozedur mit dem leichten Trimmen (Pinzette oder kleine Schere) der Zehenhaare ab. Apropos: Was sie an den Zehen entfernen, dürfen sie dafür getrost auf der Brust spriessen lassen. Denn kurz rasierte oder gezupfte Brusthaare sind ein weiteres No-Go.

Abschliessend sei betont, dass sich diese Ratschläge nicht nur ans männliche Geschlecht richten. Ungepflegte Füsse sind – im Unterschied zu Sommertrends – nichts, was dem Zeitgeist unterliegt.