Mode Instagram wird zur Boutique: Wieso erste Schweizer Designer gar keine eigene Website mehr betreiben Die Kleidermarken junger Schweizer Modeschöpfer gibt es oft nur auf der Fotoplattform zu kaufen. Eine Homepage brauchen sie gar nicht mehr.

Tagsüber büffeln sie am Gymi für die Matura, besuchen Vorlesungen an der Uni, arbeiten im Büro oder auf dem Bau. Sie sind jung und sie teilen eine ambitionierte Feierabendleidenschaft: Via die Fotoplattform Instagram verkaufen sie kleine, limitierte Kollektionen aus selbst gemachten Kleidern, bedruckten Shirts oder begehrten Vintageteilen. Zu einem fairen Preis und mit grossem Erfolg.

Die Hoodies, Shirts, Schals, Sneakers, Beanies oder Tracksuits der Label Bogasports, Kontrastsupply oder Zürich Bazar verkaufen sich auf Instagram derzeit verblüffend rasant. Damit stehen diese Schweizer Marken (siehe unten) exemplarisch für einen internationalen Trend: Instagram wird immer mehr zur Shoppingplattform. Besonders Junge kehren kommerziellen Onlineshops zunehmend den Rücken und suchen Nischenprodukte mit lokalem Flair auf Instagram. Bezahlt wird via Twint, oder man drückt dem Macher die Fünfzigernote direkt in die Hand. Den Protagonisten geht es weniger um Big Business als mehr darum, die Passion für modische Einzelstücke zu teilen.

Als Models für die Insta-Bildstrecken der Kollektionen halten Fussballerkollegen, Schulfreundinnen oder Partybekannte her. Posiert wird auf dem Pausenplatz, Baugerüsten oder vor besprayten Hinterhoftüren. Authentizität heisst das Zauberwort für den Erfolg und den Hype solch urbaner Mikromarken. Während Grosskonzerne viel Budget in Marketingaktivitäten pumpen, sind Kontrastsupply, Bogasports und Zürich Bazar genuin cool, weil glaubwürdig. Die Zielgruppe sieht auf Insta, wie toll die Teile an Gleichaltrigen aussehen – und kauft. Dafür nehmen die meisten auch Wartezeiten in Kauf. Denn die Warenlager der Macher sind nicht voll, sondern leer; die Kollektionen werden immer wieder neu und in kleinen Auflagen produziert.

Bogasports: Vom Spitznamen zu coolen Designs

Mit diesem Hoodie mit Schriftzug vorne und Print hinten hat die Erfolgsstory von Bogasports begonnen. Insta

Baller, Benzer, Hase und Maske. Was ein bisschen nach Retrobegriffen aus früheren Videogames tönt, sind die vier Printvarianten, die der 21-jährige Robin für seine Marke Bogasports verwendet. Ikonografische Symbole, die der Jungunternehmer, der als Tätowierer arbeitet, alle von Hand gezeichnet hat und dann via Siebdruckverfahren auf Textilien brachte. Rasch haben ihn Freunde auf die Hoodies oder Shirts angesprochen. Aus dieser Nachfrage ist die erste Bogasports-Kollektion vor zwei Jahren entstanden.

Bogasports ist übrigens aus Robins Familienspitznamen «Boga» abgeleitet. «Ich wollte immer schon Kleider mit Unique-Charakter herstellen», sagt Robin. Dass er sie nur in kleiner Auflage anbieten will, war für ihn rasch klar. Es geht ihm nicht um Masse, sondern um Eigenständigkeit und um das Gesamtpaket «coole Designs, coole Schnitte», wie er sagt. Er kennt die Codes der Szene. Seine limitierte Kollektion ist nicht zuletzt darum so begehrt, weil er die Stückzahlen bewusst reguliert und einen persönlichen Kontakt zu den Kunden pflegt.

Kontrastsupply: Es geht um Individualität

Die Marke Kontrastsupply bietet Schals und Beanies (Mützen) in 9 verschiedenen Farbvarianten an– der Individualität zuliebe Insta

Joshua, 18, ältester von drei Söhnen einer kreativen Zürcher Familie, hat einen vollen Tag. Er macht derzeit die Matura, in der Freizeit pusht er seine Modemarke Kontrastsupply. Auf der Suche nach einem Thema für die Abschlussarbeit kam ihm die Idee, aus diesem Anlass eine Modemarke zu lancieren. Josh, wie er von allen genannt wird, ist ein ehrgeiziger, aber nonchalant-cooler Macher. Es geht ihm mit seiner Marke, die mit grafischen Prints und modernen Schnitten spielt, nicht um ihn als Person, sondern «um ein Lebensgefühl». Er habe nach einer «neuen Stilrichtung gesucht», weil er und sein Umfeld vieles nicht im Angebot gefunden hätten.

Den Style von Kontrastsupply beschreibt er so: «Wir wollen eigene Trends schaffen und sind dabei nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran an der Mode.» Es stecke viel Arbeit dahinter, doch er mache es gerne. Bei seinen Schals und Beanies könne man «bis zu neun verschiedene Colorways bestellen, sodass die Individualität gegeben bleibt. Es sollen nicht zu viele Leute mit dem gleichen Schal herumlaufen.»

Zürich Bazar: Persönliche Erfahrung bieten

Seltenes Fundstück bei Zürich Bazar: Lacoste Sweater, 59 Franken Insta

Das Modeverständnis der heutigen jungen Generation unterscheidet sich insofern von vergangenen, als dass Secondhandkleider von wichtigen Labels wie Nike, Adidas, Asics oder Arc’teryx ganz selbstverständlich in die Garderobe eingeflochten werden. Im Fahrtwind einer immer grösser werdenden Nachfrage nach diesen «Vintage Key Pieces» haben die Macher von Zürich Bazar, Dominic, 21, und Angus, 22, an Tempo zugelegt. Das Insta-Label existiert erst seit einem Jahr, gehört aber bereits zu den besten Marktplattformen dieser Art.

Inspiriert von der Leidenschaft für seltene Streetwearstücke, haben sich die beiden Freunde (der eine arbeitet im Verkauf, der andere ist angehender Marketingstudent) im Sommer 2021 entschieden, ihr eigenes Label zu gründen. «Wir legen den Fokus auf seltene und hochwertige Stücke», sagt Dominic. Die Entscheidung, «vorerst nur via Instagram zu verkaufen», ergänzt Angus, «basiert auf der Tatsache, dass wir so eine engere Beziehung zu unseren Kunden aufbauen und ihnen eine persönliche Erfahrung bieten können».