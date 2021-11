Mode Halb Hollywood trägt gerade Glarner Tüechli – wie der Stoff aus der Schweiz zum Symbol für Rebellion wurde Bild: F. Blumer & Cie AG Glarner Tüechli sind zum Symbol der Unangepasstheit geworden. Nicht ohne Grund: In die quadratischen Tücher wurde immer schon der Geist der Revolution eingewoben.

Dieses Jahr tragen es einfach alle, Hollywoodstar Johnny Depp, Topmodel Alessandra Ambrosio oder Kultnerd Elon Musk. Bekannte Persönlichkeiten aus allen Sparten zeigen sich mit schräg gefaltetem Kopftuch. In den USA sind die Accessoires unter dem Stichwort «Bandana» bekannt. Dabei handelt es sich zumindest bei einem Teil der Modelle um traditionelle Glarner Tüechli, die schon seit fast 200 Jahren aus der Schweiz in die ganze Welt exportiert werden.

Das ikonische Muster ist so bekannt, dass nicht mehr nur Tücher damit bedruckt werden. Stars wie die Rapperin Iggy Azalea tragen kurze Röcke oder körperbetonte Tops im Glarner-Tüechli-Look. Während der Coronapandemie wurden die Tücher ausserdem von vielen zu Covid-Masken umfunktioniert, obwohl sie für den Zweck virologisch gesehen ungeeignet sind. Der coole Nebeneffekt ist jedoch: Ein Glarner Tüechli vor dem Mund lässt sogar elitäre Milliardäre wie linke Systemkritiker aussehen.

Aber Achtung! Nicht jedes Kopftuch ist ein echtes Glarner Tüechli. Die traditionellen Modelle aus der Schweiz erkennt man am tröpfchenartigen Paisley-Muster, das von einem weiss verzierten Quadrat umgeben ist. Heute gibt es ­Variationen und Imitationen zuhauf, das gefaltete Kopftuch ist längst nicht mehr nur traditionelle Schweizer Tracht, sondern zum Protestsymbol verschiedenster Minderheiten geworden.

Antifa, Frauenrechtsbewegung und LGBTQ-Unterstützer haben längst Bandanas mit eigenen Mustern entwickelt. Doch die Anhänger der Bewegungen treten modisch nie ganz homogen auf, an Demonstrationen sieht man immer wieder auch echte Glarner Tüechli. Das hat den traditionellen Tüchern zu einem rebellischen Ruf verholfen. Wer sich heute nicht mit dem Status quo zufrieden gibt, sondern gegen angestaubte Mehrheitsmeinung und Diskriminierung ein textiles Zeichen setzen will, greift zuerst einmal zum Glarner Tüechli. Noch ist es genügend unkonventionell, um versteckte Blicke und Aufmerksamkeit zu garantieren.

Bei Strassenprotesten für Minderheitsanliegen sieht man auch in den USA immer wieder Glarner Tüechli. Bild: Keystone

Aufmüpfigkeit steckt in der DNA der Glarner Stoffe

Das rebellische Flair passt perfekt zum Glarner Tüechli, schliesslich ist schon seine Geschichte eng mit dem Kampf für eine bessere Welt verbunden. Nach der Industrialisierung um das Jahr 1850 war der Kanton Glarus zu einem der weltweit grössten Textilhersteller aufgestiegen. Die Nachfrage nach Glarner Stoffen explodierte, jährlich wurden mehr als 48 Millionen Meter Stoff ­exportiert. Deshalb musste ein immer grösserer Teil der bitterarmen Bevölkerung in den Textilfabriken schuften. Eine Tagesschicht dauerte bis zu 16 Stunden, und weil zur Färbung der Stoffe toxische Chemikalien verwendet wurden, vergifteten sich die Arbeiterinnen unweigerlich.

Da begannen die einfachen Stoffhersteller gegen ihr Elend zu rebellieren. An der Landsgemeinde 1864 protestierten sie gegen die kapitalistische Ausbeutung und errangen so das erste Arbeitsschutzgesetz der Welt. Arbeit für Kinder unter 12 Jahren wurde verboten, Sicherheits- und Hygienemassnahmen wurden für Unternehmen Pflicht. Und die tägliche Maximalarbeitszeit wurde per Gesetz auf 12 Stunden reduziert. Glarner Tüechli wurden zum ersten Accessoire mit minimaler Fairtrade-Garantie.

Im Kanton Glarus erzählt man sich, dass der Geist der aufmüpfigen Arbeiter noch heute in den Tüchern steckt. Seit jener Zeit hat sich viel getan. Statt 22 Glarner Textildruckereien gibt es noch eine einzige. Und statt für das Wohl der Menschen zu rebellieren, geht es heute um eine grüne Revolution der Modeindustrie. «Ethische Herstellung und Nachhaltigkeit sind heute unsere wichtigsten Verkaufsargumente», erklärt Edwin Hauser, dessen Tochter heute Inhaberin der 1828 gegründeten F. Blumer & Cie. AG ist, einer der letzten Glarner Textilhersteller.

Die letzte Glarner Textildruckerei steht in Mitlödi. Noch heute werden dort die klassischen Glarner Tüechli gefertigt. Bild: Keystone

Von der aktuellen Beliebtheit der Glarner Tüechli profitieren die hiesigen Firmen nur begrenzt. Im Vergleich mit billigen asiatischen Kopien sind die ­Tücher aus der Schweiz teuer, ein 50 mal 50 Zentimeter grosses Original kostet etwa 13 Franken. Das ist der Preis, den man für Biobaumwolle und Produktion im Glarnerland hinblättern muss. In der Schweiz ist das vertretbar, doch für Kunden von Hausers Abnehmern in der EU, den USA und Japan ist das viel Geld.

Viel an seinen Produkten ändern kann Edwin Hauser nicht. Die Erfahrung zeigt, dass die Kunden nach wie vor die traditionellen Muster ­wollen. Als er 1993 zum Leiter der Glarner-­Tüechli-Produktion von F. Blumer & Cie. mit Sitz in Niederurnen aufstieg, liess er Varianten mit moderneren Mustern und abwechslungsreicheren Farben kreieren. Doch die Kundschaft kaufte weiter ­lieber das Original in den 36 etablierten ­Farben.

Eigentlich darf es nicht erstaunen, dass die Fans die klassischen Glarner ­Tüechli bevorzugen. Denn im Gegensatz zur schnelllebigen Wegwerfmode scheint beim geschichtsträchtigen Glarner Tüechli eines klar: Es wird auch in 100 Jahren noch getragen werden. Denn Protest für eine gerechtere Gesellschaft wird es immer geben. Das Motiv für die Rebellion mag sich ändern, doch das Glarner Tüechli bleibt gleich – wie schon die letzten 190 Jahre.