Mode Gib mir einen Korb – in diesem Sommer ist er wieder en vogue Eine persönliche Liebeserklärung an ein etwas aus der Mode gekommenes Accessoire: der geflochtene Einkaufskorb. Schon Jane Birkin schwor auf diesen Behälter, und die Zeit ist 2023 wieder reif, um Körbe in allen Grössen als schick auszurufen.

Jane Birkin, hier anno 1976 am Filmfestival in Cannes, gilt noch heute als Stilikone. Das ist unter anderem ihrem treuesten Begleiter, dem Weidekorb, zu verdanken. Gamma-Rapho / Getty

Rüebli, Kopfsalat, Kräuter, Randen, Kartoffeln, Eier, Cherrytomaten und ein Bund Blumen obendrauf, all dies findet beim Einkauf auf dem Markt ganz ohne Mikroplastik Platz in einem Korb. Man streckt ihn, leer und federleicht, der Marktfrau über die Standauslage entgegen, diese füllt ihn (Marktfrauen sind Packprofis!) und reicht ihn dann wieder, schwer und dekorativ gefüllt, der Kundin.

Weidekorb, gross und praktisch, bei torquato.ch, um die 120 Franken zvg

Ich geb's zu, es gibt für mich kaum einen beglückenderen Moment, als mit einem Korb, gefüllt mit den Wocheneinkäufen, davon zu zotteln. Müsste ich wählen, ob ich lieber mit einer Chloé- oder Chanel-Tüte die Zürcher Bahnhofstrasse entlangspazieren müsste oder mit einem Korb nach dem Bürklimärt, so würde ich immer letzteren wählen. Kein Luxusartikel und kein Shoppingtrip in einer Edelboutique wiegen auf, welch einfaches und nachhaltiges Glück einem damit hold ist. Besonders der Korb macht das Ganze so perfekt! Warum ist das so, frage ich mich?

Eleganter Deckelkorb à la Jane Birkin, zwischen 25 und 70 Franken, auf etsy.com Etsy

Meine Erinnerungen gehen zurück an die Frauen in meiner Familie mütterlicherseits, die in den Siebzigerjahren mit Körben ausgestattet waren. Zwei Tanten aus meiner Sippe, die unterschiedlicher nicht sein konnten, kommen mir in den Sinn. Da war die Frau meines Onkels im Aargau, die am Sonntag die leckersten Zöpfe buk, im Garten saftige Tomaten und mit einer scheinbaren Leichtigkeit drei Kinder grosszog. Ihr Korb war gross und rund und mit einer rotweissen Stoffverkleidung versehen. Er stand stets im Eingangsbereich ihres Hauses, auf dem roten Terracottaboden. Immer parat, hinten aufs Velo gepackt zu werden, um darin Bücher in die Dorfbibliothek zu bringen oder einen Bund Krautstiel zur Nachbarin.

Ein Klassiker in allen Grössen, made in Switzerland, bei

schneider-korbwaren.ch, ab

27 Franken zvg

Romantisiert von den emanzipierten Städterinnen, aber eben auch kopiert von denselben. Denn da war die andere Tante, sie war Single, lebte in der Stadt, kleidete sich burschikos, trug einen kurzen Pixie Cut, karierte Hemden und roten Lippenstift; auch sie habe ich stets mit einem Flechtwerk in der Hand in Erinnerung. Sie ging damit einkaufen oder in der Frauenbadi schwimmen. Sie füllte ihren Korb im Sommer mit einem Buch, ihren Badesachen und einer Tube Sherpa-Tensing-Sonnencrème.

Ihr Rolemodel war wohl zu dieser Zeit Jane Birkin. Die Stilikone trug Anfang der Achtzigerjahre nicht nur ihre Babys Charlotte, Kate oder Lou die ganze Zeit herum, sondern immer auch einen Weidekorb mit Deckel. Die französischste aller britischen Französinnen hat ihn in den Ferien in einem portugiesischen Fischerdorf gefunden. Danach wurde das Feriensouvenir ihr treuster Alltagsbegleiter. «Es gibt keine andere Tasche», so soll sie sinngemäss verlautet haben, «in der ich alles verstauen kann und wieder finde».

Wie aus Liebe zu einem Korb die Birkin-Bag geschaffen wurde

Aus dieser Erklärung heraus entstand der Legende nach auch die berühmte Birkin-Bag von Hermès. 1981, auf einem Flug von Paris nach London, traf Jane Birkin den damaligen Hermès-Geschäftsführer, Jean-Louis Dumas. Er befragte sie neugierig nach den Vorzügen ihres Korbes. Birkin entgegnete: «Weil er so praktisch ist. Sobald Hermès eine Tasche im Sortiment hat, in der ich alles finde, kaufe ich mir eine.» Birkin skizzierte ihre Wunschtasche noch im Flugzeug auf eine Papierserviette, Dumas kehrte in die Pariser Ateliers zurück und liess den Prototyp der Birkin-Bag anfertigen. Jane hat zeit ihres Lebens mehrere davon besessen, auf ihren Weidekorb verzichtet sie bis heute trotzdem nicht.

Ich verstehe das, und führe die Tradition aus Überzeugung weiter. Eine Birkin-Bag könnte ich mir sowieso nicht leisten. Da halte ich lieber im Brockenhaus nach einem günstigen, gebrauchten Korb Ausschau.