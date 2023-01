Mode Flicken statt neu kaufen – ist das bloss ein kurzer Hype oder ein nachhaltiger Trend? Matthias Ritzmann Früher war das Kleiderflicken eine Notwendigkeit, heute ist es ein Bekenntnis gegen das Wegwerfen. Wer nicht selbst zu Nadel und Faden greifen will, findet immer mehr Anbieter, die auf Reparaturen spezialisiert sind.

Flicken ist die Wertschätzung eines Objekts. Flicken lehrt uns, wie etwas funktioniert. Flicken ist ein Statement gegen die Schnelllebigkeit der Konsumgesellschaft. Marianne Keel könnte problemlos noch ein paar weitere Argumente aus dem Ärmel schütteln, die fürs Flicken sprechen. Die einstige Lehrerin führt seit 2009 das Geschäft mymake an der Steinberggasse in Winterthur, wo sie in ihrem «Atelier für textile Herausforderungen» Textilien rettet und optimiert.

Für Keel ist klar: «Flicken macht glücklich!» Nicht nur sie selbst, sondern insbesondere ihre Kundschaft. Die Dankbarkeit sei riesig, wenn sie deren Lieblingsstücke wieder in Ordnung bringe, erzählt Keel, die zwar nicht gelernte Schneiderin ist, aber schon immer «ein textiles Herz» gehabt habe. Egal, ob ein Teenager seine Lieblingsjeans mit defektem Reissverschluss oder der Pensionär seinen Cashmere-Pulli mit Löchern vorbeibringt, Keel findet immer eine Lösung.

Marianne Keel

«mymake» in Winterthur zvg

Die Nachfrage nach ihrer Flickarbeit sei über die Jahre stetig gestiegen, stellt Keel fest. Ist Flicken gerade der neue Hype? Tatsächlich gibt es in vielen Städten inzwischen Nähateliers und Flickstuben, die vom Knopfannähen bis zu grösseren Änderungsarbeiten ihre Dienste anbieten.

Kaoz in Zürich etwa oder Atelier Brioche in Bern. Im Kanton Zürich gibt es die Flickstuben von Caritas, wo sich Migrantinnen Fachwissen aneignen und gleichzeitig in Kontakt mit der Bevölkerung kommen sowie ihre Deutschkenntnisse ausbauen können. Der Outdoor-Anbieter Transa will sein Reparaturangebot weiter ausbauen, wie die NZZ am Sonntag kürzlich berichtete. Und kommenden Frühling soll ein grossflächiges Reparaturcenter in Zürich Altstetten eröffnet werden, wo nicht nur eigene Jacken, Zelte oder Rucksäcke geflickt werden.

Sinneswandel bei den Konsumenten ­– und bei «Vogue»

Auch wenn es oft einfacher und manchmal auch günstiger wäre, ein Kleidungsstück zu entsorgen, spüre sie einen Sinneswandel bei den Konsumenten, sagt Marianne Keel. Die Lebensdauer der Kleider zu verlängern, sei ja auch eine einfache Möglichkeit, etwas zur Nachhaltigkeit beizutragen.

Flickarbeiten kennen viele im Zeitalter der Fast Fashion nicht mehr. Eine neue Bewegung will das nun ändern. Shutterstock

Mittlerweile weiss man, dass viele Arbeitsschritte in der Textilproduktion, wie das Färben oder Veredeln der Stoffe, Böden, Gewässer und Luft verschmutzen. Bis zu zehn Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses sollen allein auf ihre Kosten gehen.

Selbst das Hochglanzmagazin «Vogue» animiert zum Kleiderreparieren, statt jedes defekte Teil durch ein neues zu ersetzen. Auf Instagram ploppen Plattformen wie The Restory auf, die zeigen, wie man seine kaputten Teile wieder in Stande bringt.

Für Orsola de Castro, Mitbegründerin der NGO «Fashion Revolution», steckt sogar eine Poesie im Reparieren von Kleidern, wie sie in der «Vogue» zitiert wird. Diese habe man nach 30 Jahren der Hyper-Verfügbarkeit vergessen, findet die Autorin des Buchs «Loved Clothes Last: How The Joy Of Rewearing And Repairing Your Clothes Can Be A Revolutionary Act» (Penguin).

Selbst flicken und reparieren lautet also das Credo. Nur: Viele können das gar nicht mehr. «Oder sie nehmen sich nicht die Zeit dazu», wie Marianne Keel oft feststellt. Die Generation, die mit dem blauen Flickbüchlein von Martha Hürlimann im Handsgi-Unterricht aufgewachsen ist, mag vielleicht noch problemlos ein Loch von Hand stopfen oder mit der Nähmaschine (falls vorhanden) wiefeln können.

Dass Flickarbeiten, die früher ganz selbstverständlich angewandt wurden, aber im Zeitalter der Fast Fashion kaum mehr jemand kennt, haben auch Ines Labedzki und Sibylle Mittag aus dem deutschen Halle festgestellt. Für sie ist klar, dass es ohne Reparaturen keine nachhaltige Nutzung von Kleidung geben kann. Deshalb haben die beiden das Buch «Nach kaputt kommt schöner» geschrieben. Nicht nur in ihrem Buch vermitteln sie, wie man Laufmaschen auffängt und Löcher flickt, sondern auch in Youtube-Filmchen. Das beginnt mit einer Stoffkunde, geht weiter über die wichtigsten Stiche bis hin zu Reparaturtechniken wie Webstopfen oder Einhäkeln. Das sind teils sehr aufwendige Arbeiten, die ein genaues Auge und auch Ausdauer brauchen. Da wäre es oft einfacher, das defekte Stück zu entsorgen und stattdessen etwas Neues zu kaufen.

Nach kaputt kommt schöner – Textile Reparaturen von Hand, Ines Labedzki und Sibylle Mittag, Verlag Räubersachen GmbH, 176 Seiten.

Labedzki und Mittag haben dieses verschwindende Wissen gesammelt, neu interpretiert und weiterentwickelt. Sie erklären in einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie das Reparieren von Grund auf funktioniert, und zeigen auch neue Techniken. So etwa den Knötchen- und den Margueriten-stich oder das Maschenstechen (das lustigerweise Swiss Darning heisst). Damit gelingt es, ein Loch im Lieblingspulli so wegzuzaubern, dass das Stück danach sogar einen Schönheitstupfer bekommt – ganz im Sinne der Autorinnen: Nach kaputt kommt tatsächlich manchmal noch schöner.