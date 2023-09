Mode «Business Core»-Trend: Die Krawatte ist wieder dick im Geschäft – und zwar bei den Frauen Im Herbst kann die Mode nicht ohne ihn: Die Designer haben den Schlips wieder für sich entdeckt. Gerade für Frauen ist die Krawatte ein starkes Statement-Piece.

Valentino erfindet den «Black Tie»-Look neu: Der Designer kombiniert in seiner aktuellen Herbstkollektion die Krawatte zur Glitzerrobe. We like. Giovanni Giannoni / WWD

Schluss jetzt mit Jogginghose und Pandemie-Komfort. Sportlich-bequem wird ab sofort nur noch im Perimeter der eigenen vier Wände getragen. Zumindest, wenn es nach den Modeschöpferinnen und Designern sowie Fashionistas, siehe Instagram, rund um den Globus geht.

Von New York über Paris und London bis nach Kopenhagen: An den Fashion Weeks setzten grosse Labels wie Valentino, Balenciaga, Saint Laurent und Dior bei den Damen auf «Business Core»; und wenn man sich diese Kollektionen so anschaut, dürfte man zum Schluss kommen, dass dieser Modestil den Herbst und Winter 2023/2024 dominieren wird.

«Business Core», darunter fallen Looks fürs Büro, die auch beim Feierabenddrink und in der Freizeit eine gute Falle machen. Die Schlüsselteile des Stils, der im Modejargon gerne als «crisp», als frisch, klar und ein bisschen sexy, bezeichnet wird: kastenförmige Over­size-Blazer, Nadelstreifenanzüge, eng anliegende Strickpullover, Bleistiftröcke – und die Krawatte, am besten schmal und schwarz.

Prinzessin Vittoria von Savoyen (rechts) mit ihrer Mutter an der Pariser Fashion Week. Sie scheint den «Business Core»-Trend zu mögen. Jacopo Raule / Getty Images Europe

Man darf, muss indes nicht von Kopf bis Fuss auf das Office-Gwändli setzen. Es geht vielmehr um clevere Kombinationen, damit ist man richtig gut im Geschäft. So wird etwa die Krawatte nicht nur zur Bluse getragen, sondern durchaus auch mal zum glitzernden Abendkleid (Valentino) oder ungebunden locker um den Hals gelegt.

Ein Gast der Kopenhagener Fashion Week nimmt es ganz locker mit der Krawatte. Jeremy Moeller / Getty Images Europe

Der Schlips wird nun gar als Highlight des «Business Core»-Trends ausgerufen. Erstaunlich, galt die Krawatte doch noch vor wenigen Monaten als démodé, wenn nicht sogar tot. Die Männer legten den einengenden Schlips zu Pandemiezeiten noch so gerne ab und liessen es damit auch bleiben, nachdem die Homeoffice-Zeit vorbei war. Lieber setzte Mann auf lässig-leger, trug das Hemd weit offen und weisse Sneakers zum Anzug. Damit dürfte es nun vorbei sein, zum Glück, wenn wir da etwa an die gekünstelt coolen Auftritte von Fifa-Boss Gianni Infantino denken.

In der Herrenmode gestaltet sich das Revival der Krawatte im Vergleich zu den Damen allerdings noch ein wenig verhalten. Wenn sie in einer Kollektion auftaucht, dann nicht im klassischen Stil, sondern extraschmal und oftmals aus ausgefallenen Materialien wie Leder. Ken alias Ryan Gosling macht’s vor.

Ryan Gosling an einer Filmpremiere mit einer schmalen Krawatte aus Leder. Sebastian Reuter / Getty Images Europe

Warum die Krawatte, jahrhundertelang das modische Accessoire und Statussymbol bei Männern, gerade jetzt in der Frauenmode dermassen populär ist, dürfte unter anderem auch an der «Women Empowerment»-Bewegung liegen. Sie signalisiert Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit, Stärke auch. Erstmals wurde sie in den 1930er-Jahren auch von Frauen wie Marlene Dietrich getragen, um genau das zu signalisieren.

Des weiteren verschwimmen die Grenzen zwischen Männer- und Frauenkleidung zusehends, ganz im Sinne der genderneutralen Mode: Männer tragen neuerdings ja auch Stiefel mit Absätzen. Insofern dürfte die aktuelle Beliebtheit der Krawatte nicht als einengend, sondern als neue Freiheit empfunden werden. Wer sich mit solch einer munteren Vermischung einst geschlechtsspezifischer Modestile auf den Schlips getreten fühlt, ist nicht von gestern, sondern von vorvorgestern.