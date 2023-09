Mode Auf das Studentenleben! Diese Schweizer Uni-Styles machen dem amerikanischen Vorbild Konkurrenz Merchandising-Artikel von Hochschulen haben in Ländern wie England, den USA oder in Asien Tradition. Bei uns gewinnen die Gadgets nur langsam an Popularität. Dabei ist das Potenzial gross.

Die Shirts der Uni Genf sind weitherum beliebt – auch bei Nicht-Studierenden. Es gibt sie ab 22 Franken und in verschiedenen Farben. Zurzeit wird der Onlineshop umgebaut. Wir warten sehnlichst auf seine Rückkehr. shop.unige.ch Bild: Université de Genève

Quasi im Sinne der viel gelobten Chancengleichheit kann heute jeder ein Textil tragen, auf dem der Name einer weltberühmten Universität steht. Beim nächsten Kleiderhändler um die Ecke oder im Onlineshop gekauft, streift man sich kurz darauf einen hellgrauen Oxford-Hoodie oder ein burgunderrotes Cambridge-Shirt über und sieht wen im Spiegel? Einen auf einen Schlag viel intellektueller wirkenden Menschen? Jemanden, der den Nimbus des Gelehrten versprüht?

Nun, ganz so bierernst muss man es mit den akademischen Skills hierbei nicht nehmen. Schliesslich geht es, wie eigentlich immer in der Mode, nicht nur um Statements, sondern viel mehr um Spielerei, um den richtigen Mix aus Streetfashion und Couture-Ästhetik. Kendall Jenner, die in West Hollywood immer wieder mal mit einem MIT (renommierte Technische Hochschule in Cambridge) gesehen wird, hat auch keinen Doktortitel in Physik. Trotzdem ist sie das mit den höchsten Gagen auf der Welt ausgestattete Supermodel. Derweil sieht die Frau von Sänger Justin Bieber, Hailey Bieber, in hellen Jeansshorts und eierschalenfarbenem Yale-Sweater zwar bezaubernd aus, die Fakultät von innen hat der Baldwin-Spross aber nie gesehen.

Als Lady Diana in den Neunzigerjahren mit weissen Biker­shorts und einem Harvard-Sweater in London fotografiert wurde, war der Pulli innert weniger Stunden ausverkauft. Dianas Retrolooks feiern bei den Fashionistas immer wieder ein Revival. Auch dieses Jahr. Der originale Harvard-Pulli von damals wird im Vintagehandel mit Preisen bis zu 500 Franken gehandelt.

Casual unterwegs

Die Hochschule Luzern geniesst einen hervorragenden Ruf. Wir hoffen, dass wird bald mehr im Merchandising-Shop kaufen können. Diese Hoodies haben Absolventen von Technik + Architektur (HSLU) gestaltet, 15 Fr., sta-hslu.ch/shop Bild: zvg

Die Geschichte mit den Accessoires und Statement-Hoodies berühmter Universitäten auf der Welt geht in die 1960er-Jahre zurück. Nicht nur Rapper trotzen seit fast fünfzig Jahren unter ihren riesigen Hoodiekapuzen dem System, auch Fussballer, Schauspieler oder Models lassen sich immer mal wieder mit einem solchen Kapuzenpulli fotografieren – er steht für «Heute bin ich casual unterwegs».

Ausländische Eliteunis wie Oxford, Harvard, Columbia oder Yale produzierten die lässig geschnittenen Pullover ursprünglich Anfang der 1970er als offizielle Uniform für ihre Campusianer. Damals wie heute gehört ein Uni-Hoodie zur Standardausrüstung nach der Immatrikulation oder auch bei den Alumni, den Ehemaligen, die damit in Erinnerungen an ihre wilde Studentenzeit schwelgen.

Das beste Merch-Artwork hierzulande! Klar, die Lausanner Kunsthochschule gehört in Europa zu den besten. Wir hoffen, dass die Schals bald wieder erhältlich sind, unterdessen wählen wir das Shirt, 15 Franken. ecal-shop.ch Bild: zvg

Bei vielen der genannten Universitäten hat sich im Laufe der vergangenen Jahre ein grosser Merchandising-Boom mit Produkten ihrer Institutionen entwickelt. Was mit T-Shirts und Schreibblöcken begann, wuchs zu einer vielfältiger werdenden Palette aus Gebrauchsgegenständen des modernen Lebens: Trinkflaschen, Rucksäcke, Radiergummis, USB-Sticks, Snackboxen, Taschenmesser oder Dächlikappen. All die Gadgets und Textilien, auf denen steht, an welcher Uni oder welchem Tech jemand war, geben Studierenden oder Ehemaligen ein bis weit über die Studienzeit andauerndes Communitygefühl.

Die Uni Basel pflegt ihr Merchandising sorgfältig. Die Artikel im Sortiment haben Potenzial, Lieblingsteile zu werden. Tasche aus Baumwolle, 9.50 Fr., tarzan.ch Bild: zvg

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Eine Umfrage bei einer Handvoll Studierenden in Basel, Zürich und in Lausanne ergab, dass praktisch alle bereits irgendein Produkt besitzen, das mit dem Namen der jeweiligen Uni gelabelt ist. Und sei es nur ein ungespitzter Bleistift im Stiftetäschchen. Das Potenzial, hier anzusetzen und das Gemeinschaftsgefühl unter Studierenden à la Oxford oder Cambridge auch in der Schweiz zu stärken oder auszubauen, ist also vorhanden. Aber: In unserem Land steckt das Business noch mehr als in den Kinderschuhen. Vielerorts wirkt es so, als wäre Merchandising ein fast schon lästiges Marketingphänomen an den Universitäten. Etwas, um das man sich stiefmütterlich halt auch noch kümmern muss. Sechs von acht Hochschulen beantworteten innert einer Woche nicht einmal die Presseanfrage zu ihrem Merchandising-Sortiment und dessen Ausrichtung.

ETH-Zürich-Gadgets sind begehrt. Diese Trinkflasche mit dem Konterfei von Einstein ist bald ausverkauft, also: zugreifen! 33 Fr., orellfuessli.ch Bild: zvg

Lediglich zwei Hochschulen gaben Auskunft, wenn auch ziemlich leidenschaftslos. Man verwies auf «laufende Rebranding-Prozesse» oder einfach auf den «Laden, in dem man die Artikel kaufen kann». Dabei finden sich unter den helvetischen Uni-Gadgets durchaus ein paar charmante Trouvaillen zu einem guten Preis (siehe Produkte). Entweder haben die Schweizer Hochschulen einfach keine Lust, sich mit derlei Profanem wie Verkaufsförderung auseinanderzusetzen, oder sie verstehen (noch) nicht, wie elegant hier Images aufpoliert oder modernisiert werden könnten – besonders von ein paar verstaubten akademischen Institutionen in der Schweiz.