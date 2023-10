Mercedes B250e Bequemer Einstieg Die überarbeitete Mercedes B-Klasse im Alltagstest: Der kompakte Van mit Plug-in-Hybrid überzeugt mit Platz und Komfort.

Mercedes-Benz B250e. Bild: Mercedes-Benz

Die ersten beiden Generationen der A-Klasse von Mercedes bauten hoch - und boten einen entsprechend bequemen Einstieg ins Auto und in die Mercedes-Welt. Mit der dritten Generation haben die Schwaben die A-Klasse ab 2012 deutlich sportlicher und flacher gestaltet. Gerade bei jüngeren Kunden kam das, wie die Verkaufszahlen zeigen, gut an. Doch waren die ersten A-Klasse-Generationen bei vielen Käufern eben auch beliebt, gerade weil sie so hoch bauten und deswegen einen guten Überblick und einen bequemen Einstieg bieten konnten. Der Grund, warum man heutzutage gerne zum SUV greift. Eine Alternative dazu ist die B-Klasse von Mercedes. Sie baut zwar auf der selben Plattform wie die A-Klasse auf, ist jedoch höher und bietet daher mehr Komfort beim Ein- und Aussteigen und darüber hinaus auch mehr Platz. Das kommt der ursprünglichen A-Klasse deutlich näher – und überzeugt nach der Modellpflege wie eh und je. Durch die zusätzliche Höhe fühlt man sich im Innenraum gut aufgehoben und keinesfalls beengt. Auch auf der Rückbank und im Kofferraum zeigt sich der getestete B250e durchaus familienfreundlich, was für ein mit 4,42 Metern Länge weiterhin kompaktes Auto nicht selbstverständlich ist. Zwar nennt Mercedes die B-Klasse einen «Sports Tourer», «Komfort Tourer» wäre aber wohl die treffendere Betitelung. Der höhere Schwerpunkt macht sich in Kurven bemerkbar, wobei die B-Klasse aber immer präzise und sicher fährt. Vor allem bietet sie guten Federungs- und vor allem Geräuschkomfort. Erst recht im Falle des getesteten B250e mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Laut Hersteller sind bis 77 km rein elektrisch und fast geräuschlos möglich; im Alltag waren es rund 65 Kilometer. Das reicht für viele alltägliche Fahrten. Springt der Benziner an, verbraucht er rund 6 l/100 km, der eher kleine 35 Liter-Tank muss auf Reisen also öfters nachgefüllt werden. Arbeiten Benziner und E-Maschine zusammen, liegen 218 PS und 450 Nm an, womit der Familientransporter trotz 1750 kg Leergewicht flott beschleunigt. Die B-Klasse hat also einiges zu bieten – ist aber gerade als Plug-in-Hybrid nicht günstig. 56 500 Franken in der Basis, noch ohne Optionen.