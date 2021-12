Medizin Babys mit schlechtem Schlaf haben andere Darmbakterien Eine Schweizer Studie zeigt, dass bereits bei Säuglingen ein Zusammenhang zwischen Schlafverhalten und Darmflora besteht.

Die Darmbakterien scheinen auch den Schlaf von Babies zu steuern. Getty Images

Wenn das Baby nachts nicht einschlafen will und dafür tagsüber zu viel schläft, führt das zu Augenringen bei den Eltern. Gründe, warum ein Baby ein schlechter Schläfer ist, gibt es viele, doch nun haben Schweizer Forschende einen überraschenden Zusammenhang mit Darmbakterien gefunden.

Die beiden Schlafforscherinnen Salome Kurth von der Universität Freiburg und Sarah Schoch von der Universität Zürich konnten zeigen, dass dieser Zusammenhang bereit ab drei Monaten feststellbar ist. So schlafen Kleinkinder mit weniger vielfältigen Darmbakterien tagsüber mehr, und auch die Schlafmuster in der Nacht korrelieren mit den vorhandenen Bakterienarten. «Bisher war dies erst bei Erwachsenen bekannt», erklärt Schoch. Die Ergebnisse dieser vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützten Studie wurden in der Fachzeitschrift Progress in Neurobiology publiziert.



Die Forscherinnen konnten auch zeigen, dass sich Schlaf, Darmbakterien und Hirnaktivität im ersten Lebensjahr parallel entwickeln. Das heisst: Kleinkinder mit unterschiedlichem Darmbakterienprofil haben auch unterschiedliche Hirnaktivitäten, wenn sie schlafen. Am ausgeprägtesten sei dieser Zusammenhang im Alter von drei Monaten, was auf eine sensible Phase hinweise.

Säuglinge wurden zuhause beobachtet

Die Ergebnisse stammen aus einer grossen Langzeitstudie mit einer Gruppe 162 Säuglingen. Sie wurden im Alter von 3, 6 und 12 Monaten beobachtet. Zur Überwachung des Schlafs wurde jeweils zehn Tage lang ein Bewegungssensor an ihrem Knöchel angebracht. Gleichzeitig notierten die Eltern in einem Tagebuch, wann die Kinder schliefen, was sie assen und wann sie weinten. Ausserdem nahmen die Eltern Stuhlproben, mit denen die Forscherinnen die Darmflora analysierten. Ausserdem besuchte das Team rund 30 Kinder im Alter von sechs Monaten für die Aufzeichnung ihres Schlafs mit einem Elektroenzephalogramm während der ersten Nachtstunden.

Ansatzpunkte für verschiedene Therapien

«Diese Ergebnisse sind sehr interessant, weil sie zeigen, dass Schlaf und Darmflora mit der Verhaltensentwicklung von Babys zusammenhängen», sagt Salome Kurt in einer Medienmitteilung des Nationalfonds. Da es möglich sei, Schlafprobleme durch Ernährungsumstellungen zu beeinflussen, könne man möglicherweise künftig auf diesem Weg bei Entwicklungsproblemen etwas bewirken.