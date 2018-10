Klimawandel: Massive Verluste bei Schweizer Gletschern Der Hitzesommer 2018 hat die Schweizer Gletscher stark schmelzen lassen. Mit der Häufung von Extremjahren ging in den letzten zehn Jahren ein Fünftel des Gletschervolumens verloren. Bruno Knellwolf

Die Verluste der Schweizer Gletscher sind riesig – doch es hätte noch schlimmer kommen können. Das sagt Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich und Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes (Glamos). Dieser ausgesprochene Hitzesommer und die über Monate andauernde Trockenheit liessen Schlimmstes vermuten. Deshalb waren Huss und seine Forscherkollegen bei der Begehung der Gletscher im September erstaunt, dass nicht noch mehr vom «ewigen Eis» verschwunden ist. «Ohne die extremen Schneefälle im vergangenen Winter wäre die Situation katastrophal geworden», sagt Huss. Dank dieses Schnees liegen die Verluste etwa im Rahmen der beiden Jahre 2015 und 2017, deren Sommer ebenfalls heiss waren.

Ein schweizerischer Rekordverlust konnte verhindert werden, weil vor allem im Wallis dermassen viel Schnee gelegen ist. Teilweise bis zu 70 Prozent mehr als normal. Dieser verhinderte im Westen der Schweiz die ganz grossen Eisverluste der bis weit hinauf in die Kälte reichenden Gletscher und glich die grösseren Schmelzbeträge der Gletscher im Osten und Norden der Alpen aus. Zwar hatte es im Winter auch in den nördlichen und östlichen Alpen viel geschneit, aber in den sehr warmen und trockenen Monaten April und Mai nahmen die Schneehöhen dann markant ab. Die Schnee-Messfelder aperten trotz der grossen Winter-Schneemengen nicht später aus als in anderen Jahren.

So sind die Verluste der Schweizer Gletscher in diesem Jahr gesamthaft massiv. Im Osten zerfällt der Pizolgletscher regelrecht, der nach Huss extrem geschmolzen ist. «Am meisten verloren hat wie in den vergangenen Jahren der Glacier de Tsanfleuron bei Les Diablerets», sagt Huss. Der etwa drei Quadratkilometer grosse Gletscher hat im Mittel bis zu drei Metern an Dicke verloren.

Die Messungen auf zwanzig Gletschern in alles Landesteilen zeigen, dass die Massenbilanz bei allen stark negativ ist. Also die ­Bilanz zwischen Zuwachs durch Schnee und Verlust durch Schmelze. Viele Gletscher büssten 1,5 bis 2 Meter mittlere Eis­dicke ein, wie die Experten­kommission für Kryosphärenmessnetze der Akademie der Naturwissenschaften gestern bekanntgegeben hat.

Für die rund 1500 Schweizer Gletscher wird für das hydrologische Jahr 2018/19 ein Verlust von rund 1400 Millionen Kubikmetern Eis geschätzt. Das heute noch vorhandene Gletschervolumen ist somit in diesem Jahr um über 2,5 Prozent zurückgegangen. «In den letzten zehn Jahren gingen 20 Prozent des verbleibenden Gletschereises verloren. Der Mittelwert pro Jahr ist also zwei Prozent. Dieses Jahr sind wir somit über dem Mittel des sonst schon sehr schmelzintensiven Jahrzehnts», sagt Matthias Huss. Mit dem in den letzten Jahren geschmolzenen Eis könnte man die Schweiz mit einer 25 Zentimeter hohen Wasserschicht gleichmässig bedecken.

Extreme Verluste häufen sich

Huss gibt zu bedenken, dass sich die Schweizer Gletscher zwar schon seit 1740 zurückziehen, sich die grossen Massenverluste aber nun nochmals deutlich beschleunigt haben. Da war zwar der Jahrhundertsommer 2003 mit starken Verlusten. Doch in den vergangenen Jahren häuften sich die extremen Verluste so wie in diesem Jahr. Im drittwärmsten Sommer seit Messbeginn im Jahr 1864 laut Meteo Schweiz nach 2003 und 2015. Die Glaziologen hoffen nun auf einen normalen Sommer 2019. Denn wenn sich die Extremereignisse weiter beschleunigen, wird es Ende Jahrhundert nur noch ein paar wenige Eisflecken in den Alpen geben.

Auch mit Klimaschutzmassnahmen lassen sich zwar nicht alle Gletscher retten, aber die grossen, die weit in die kalte Höhe reichen, können sich mit geeigneten Klimamassnahmen vielleicht noch stabilisieren in kleinerer Ausdehnung. Allerdings reagieren Gletscher und Klima sehr träge. Genau die Alpengletscher sind gemäss Huss übrigens sehr empfindlich und haben eine der stärksten Schmelzraten weltweit. «Am verwundbarsten sind jene Gletscher, die nahe am Meer gelegen sind und viel Niederschlag erhalten, so wie die Alpen.» Sie reagieren sehr sensibel auf die Erderwärmung, wie die Vergleichsbilder aus den vergangenen Jahren ­zeigen.