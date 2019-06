Maniküre für gestresste in fünf Minuten Zu faul, zu gestresst oder zu zittrig, um sich die Nägel sommerlich zu lackieren? Für diese Fälle gibt es Nagelfolien zum Aufkleben. Wir haben sie getestet. Alexandra Pavlovic

Das Outfit sitzt, Haare und Make-up ebenfalls, die Handtasche ist gepackt. Was einzig fehlt: lackierte Nägel. Noch schnell zum Nagellack greifen und riskieren, dass die Farbe nicht richtig trocknet und auf den Nägeln verschmiert? Frau verliert da schon mal die Nerven. Also ohne Nagellack an die Party?

Das muss nicht sein. Das zeitraubende Prozedere kann man ganz leicht umgehen und zwar mit Nagelfolie zum Aufkleben. Sticker für die Nägel sozusagen. Auch Hollywoodgrössen schwören darauf. Die Folien sind in wenigen Minuten angebracht und lassen sich auch ganz einfach wieder entfernen.

Halten bis zu fünf Tage

Dazu wie folgt vorgehen: Folie aufkleben, was über den Nagel hinausreicht, abfeilen, mit (schnelltrocknendem) Überlack versiegeln. Bei richtiger Pflege halten die Sticker bis zu fünf Tage.

Die Vielfalt ist fast so gross wie bei richtigem Nagellack. Einfarbige Folien eignen sich für die klassische einheitliche Maniküre, stylishe Muster hingegen für Hingucker auf einzelnen Nägeln. Fazit: Wenn die Zeit wieder einmal zu knapp ist für Nagellack, zur Nagelfolie greifen. Kein Gehetze, kein Geschmiere. Und zudem stehen die Sticker optisch einer klassisch Maniküre in nichts nach.