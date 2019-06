Wien mit Kindern: Mal schnell einen Walzer würfeln Hier gefällt’s auch dem Nachwuchs: Haus der Musik, Grüner Prater, Schönbrunn. Anfassen und Mitmachen strengstens erlaubt. Thomas Veser

Mal schnell einen Walzer würfeln

Auf der eleganten «Feststiege» bietet sich schon das erste Klangerlebnis: Das Betreten der als Klaviertasten gestalteten Stufen erzeugt Töne, die auf einem Bildschirm mit einer aufsteigenden Notenlinie über dem Geländer angezeigt werden. Nach dieser Pianoeinlage im Haus der Musik sorgt Magistra Elisabeth Bauer für die nächste Überraschung: Als Musikvermittlerin und ausgebildete Sopranistin empfängt sie Besuchergruppen zum Auftakt der Führung vorzugsweise mit der Arie der Königin der Nacht aus der «Zauberflöte».

Im Jahr 2000 auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern eröffnet, gilt das interaktiv aufgebaute Haus der Musik weltweit als ziemlich einzigartig. «Es geht vor allem darum, zu vermitteln, wie klangliche Phänomene entstehen und wahrgenommen werden», informiert Musikwissenschafterin Bauer. An Hand der Ausstellungen solle das Wechselspiel zwischen natürlicher und elektronischer Klangerzeugung, zwischen analog und digital, aufgezeigt werden.

Bis es dem Konzertmeister zu bunt wird

Anfassen und Mitmachen strengstens erlaubt, lautet das Motto in den auf vier Stockwerken untergebrachten Räumen des Palais Erzherzog Karl, in dem 1842 die Wiener Philharmonie gegründet wurde. Und das kommt nicht nur bei Kindern gut an. An etlichen Angeboten finden auch Erwachsene Gefallen, darunter vor allem der «Virtuelle Dirigent».

Auf einem Grossbildschirm erblickt man die Philharmoniker im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und darf die Dirigentenrolle übernehmen. Dynamik, Rhythmus und Tempo bestimmt man selbst. Aber wehe, der Umgang mit dem Taktstock verläuft nicht ganz zufriedenstellend. Wird es dem Konzertmeister zu bunt, bricht er das Stück ab, erhebt sich von seinem Stuhl und liest dem glücklosen Dirigenten in bestem Wiener Schmäh die Leviten. Als nicht weniger kurzweilig erweist sich die Schöpfung eines Walzers durch Würfeln und die Gelegenheit, im Musiktheater mit Körperbewegungen in ein Stück gestaltend einzugreifen.

Blick auf die Schlossanlage

Wenn bei einem Wienbesuch das Wetter mitspielt, bietet sich ein Abstecher in den Schönbrunner Tiergarten an. Mitte des 18. Jahrhunderts in der kaiserlichen Sommerresidenz gegründet, gilt er als Europas ältester zoologischer Garten. Von dort aus befördert eine Panoramabahn die Besucher unter anderem zur Gloriette mit Blick auf Schlossanlage und Stadt. Im ehemaligen Frühstückspavillon des Tiergartens kann man sich sodann im historischen Ambiente des Café Restaurants Kaiserpavillon stärken.

Spektakel am Hof von Kaiserin Maria Theresia

In einem Seitenflügel des Schlosses können die jüngsten Besucher virtuelle Ausflüge in die Epoche der Kaiserin Maria Theresia unternehmen. In der Kleiderkammer erwartet sie ein Angebot an Kostümen. Zünftig gekleidet, beteiligen sie sich an Bastelrunden, malen oder gestalten Bilderrahmen. Die Vermittlerinnen schildern kurze Episoden. Demnach besass die Kaiserin, die 16 Kinder zur Welt gebracht hatte, einen ausgeprägten Familiensinn, weshalb sie den Nachwuchs ganz in den Mittelpunkt des Hoflebens rückte. «Spektakel müssen sein, ohne dies kann man nicht hier in einer solchen Residenz bleiben», lautete ihr Credo. Theater- und Ballettvorführungen liess sie gerne auf schwimmende Inseln in den Wasserflächen des Landschaftsparks verlegen. Porzellanstücke, die der Nachwuchs einmal als Geschenk für die Mutter bemalt hatte, schmücken heute das Porzellanzimmer. Aber auch Erwachsene kommen nicht zu kurz: Nur in diesem Teil der Anlage können die exotischen Landschaftsmalereien in den Berglzimmern bewundert werden.

Klettergarten und Dampflok in Wiens «Grüner Lunge»

Ein Wienbesuch ohne Abstecher in den Vergnügungspark Prater kann man sich schwerlich vorstellen. Wer nach dem Trubel Erholung braucht, steuert den benachbarten Grünen Prater mit seinem gewaltigen Baumbestand an. Das ehemalige Jagdrevier ist einer der beliebtesten Ausflugsorte, dort entspannt und stärkt man sich bei einem Jause genannten Picknick . Auf kindliche Bedürfnisse ist Wiens «Grüne Lunge» bestens vorbereitet: Neben einem grossen Spielplatz locken ein Klettergarten und eine Minibahn mit Dampflok. Ausserdem kann man den Park mit Mietvelos erkunden oder auf den Teichen eine Bootstour unternehmen.

Mehrheitlich im Stadtteil Grinzing befinden sich die Heurigen-Lokale, von denen die meisten inzwischen ganzjährig geöffnet sind. Zu den traditionsreichsten Stätten zählt das Lokal Mayer am Pfarrplatz, das auf das späte 17. Jahrhundert zurückgeht. Die Erwachsenen können sich dort ganz sorglos der Gastronomie zuwenden, denn das Lokal verfügt über einen gesicherten Spielplatz.