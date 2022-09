Look up! Weltraumsonde crasht bald in Asteroiden – um die Rettung der Welt zu testen Früher oder später wird ein grosser Asteroid auf Kollisionskurs mit unserem Planeten sein. Die Nasa stellt ihren Plan zur Rettung der Welt nun auf den Prüfstand. Ende September findet der Showdown im All statt.

Die Raumsonde Dart ist auf Kollisionskurs mit dem Zwergasteroiden Dimorphos. Bild: Nasa/Johns Hopkins Apl/Jon Emmerich

Über 300 Millionen Dollar hat die Raumsonde verschlungen, die nun fast ein Jahr lang im All unterwegs ist. Doch ihr Auftritt ist schon bald vorbei: Ende Monat wird das Raumfahrzeug mit 20’000 Kilometer pro Stunde in einen Asteroiden krachen und am Himmelskörper zerschellen. Der Crash geht nicht etwa auf einen Fehler im System zurück, sondern ist minutiös geplant. Die kleine Raumsonde mit dem Namen Dart soll den Zwergasteroiden Dimorphos aus seiner Bahn lenken. Damit probt die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Rettung der Welt.

«Die Frage ist nicht, ob, sondern wann ein grosser Asteroid einschlagen wird», sagt der an der Mission beteiligte Astrophysiker Martin Jutzi von der Universität Bern. Deshalb ist man besser vorbereitet. Nicht, dass es den Menschen so ergehen wird wie im Netflix-Streifen «Don’t look up». Dort wird die Gefahr eines Einschlags lange heruntergespielt. Der Asteroid löscht schlussendlich nahezu alles Leben auf der Erde aus. Das widerfuhr auch den Dinosauriern vor 66 Millionen Jahren, als der Chicxulub-Asteroid über der Halbinsel Yucatan im Südosten Mexikos vom Himmel fiel und ein Massenaussterben auslöste. Solche globale Killer-Ereignisse treten Schätzungen zufolge einmal in hundert Millionen Jahren auf.

Gute Aussichten für krachendes Rendezvous im All

Die Chancen stehen gut, dass der erste Test eines Asteroiden-Ablenkungsmanövers in der Geschichte der Raumfahrt stattfinden wird. Die ebenfalls an der Uni Bern tätige Astrophysikerin Sabina Raducan sagt:

«Die Nasa hat eine Erfolgschance von 96 Prozent berechnet, dass Dart auch tatsächlich Dimorphos rammen wird.»

Die rund eine halbe Tonne schwere Sonde zielgenau über Millionen von Kilometer durchs All zum Asteroiden zu lotsen, gleicht einem Kunststück: Dimorphos hat einen Durchmesser von gerade einmal 160 Meter – und ist damit nicht viel grösser als das Kolosseum in Rom.

Die Unsicherheit bleibt bis kurz vor dem Ereignis bestehen. Da die Sonde schneller als eine Gewehrkugel durchs Universum schiesst, wird die Kamera an Bord den Asteroiden erst zwanzig Sekunden vor dem geplanten Aufprall erfassen, bis drei Sekunden vor dem Crash gar nur als winzigen Punkt. «Erst danach, für sehr kurze Zeit, wird die Bordkamera einen erkennbaren Asteroiden fotografieren können», sagt Raducan. Die Kollision selbst wird der für die Mission entwickelte italienische Satellit LICIACube beobachten.

Keine Gefahr für die Erde

Dimorphos ist Teil eines Doppelasteroiden-Systems: Der kleine Himmelskörper umkreist darin mit einer Umlaufzeit von 12 Stunden seinen grossen Bruder, den etwa fünfmal mächtigeren Didymos, was Zwilling auf Griechisch bedeutet. Die Forschenden erwarten, dass die Kollision die Umlaufbahn des Trabanten Dimorphos verändern wird. Wie viel, ist noch unklar. Aber selbst eine noch so winzige Veränderung wird sich erfassen lassen, mit erdgestützten Teleskopen und Radarsystemen.

Beruhigend zu wissen ist, dass selbst wenn beim Experiment etwas schiefgehen sollte, Dimorphos nicht Kurs auf die Erde nehmen wird. Das zeigten Berechnungen, sagt Jutzi.

Im Doppelasteroidensystem umkreist der kleine Dimorphos den grösseren Didymos. Bild: Nasa/Johns Hopkins Apl/Jon Emmerich

1400 Asteroiden auf Risikoliste der ESA

Tatsächlich Einschläge von Asteroiden in der Grösse von Dimorphos sind laut dem Leiter für planetare Verteidigung bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Richard Moissl, etwa alle 15’000 bis 20’000 Jahre zu erwarten. Die dabei freigesetzte Einschlagsenergie am Boden entspräche etwa der theoretischen Maximalenergie der Wasserstoffbombe «Zar», der stärksten je gezündeten Bombe in der Geschichte der Menschheit.

Nicht derart dramatisch, aber dennoch zerstörerisch war das letzte Ereignis eines Asteroideneinschlags auf die Erde: Dieser ereignete sich vor bald zehn Jahren in der russischen Stadt Tscheljabinsk. Der 20-Meter-Asteroid explodierte in der Luft, woraufhin mit einem ohrenbetäubenden Knall eine Druckwelle übers Land fegte, die Glas zersplittern liess, Gebäude beschädigte und über tausend Menschen verletzte. Gut 100 Jahre zuvor kam es in der Tunguska-Region in Sibirien zur Explosion eines 40-Meter-Asteroiden, die rund 2000 Quadratkilometer unbewohntes Gebiet verwüstete.

Das Teleskop «Flyeye» hat die ESA entwickelt, um Asteroiden besser zu erfassen. In Sizilien soll bald das erste solche Teleskop stehen. Bild: ESA/A. Baker

Auf der Risikoliste der ESA stehen derzeit rund 1400 Asteroiden. Diese Liste erfasse alle Objekte, bei denen ein Einschlag in den nächsten hundert Jahren nicht vollständig ausgeschlossen werden könnte, so Moissl. «Für diesen Zeitraum erwarten wir keine gefährlichen Einschläge.» Doch es gebe keine perfekten Messungen für die Vorausberechnung der Asteroidenbahnen, weshalb die Unsicherheit zunehme, je weiter man in die Zukunft blicke.

Atombombe und Gravitationstaxi

Um die Erde bei einem drohenden Einschlag zu verteidigen, existiert nicht nur die Idee eines kinetischen Einschlags wie bei der Dart-Mission. Auch ein Szenario, das dem im Katastrophenfilm «Armageddon» ähnelt, wo Bruce Willis eine Atombombe im Asteroiden zündet und sich für die Menschheit opfert, wurde von Forschenden zumindest auf Papier bereits durchgespielt. Dabei soll die Wucht einer atomaren Sprengung den Asteroiden abwehren. Was auf alle Fälle spektakulär klingt, «sollte erst die allerletzte Option sein», sagt der Astrophysiker Jutzi dazu. Denn die Gefahr besteht, dass entweder weggeschleuderte Fragmente des Asteroiden oder nuklearer Niederschlag auf die Erde fallen. «Es ist wenig sinnvoll, den nahen Weltraum radioaktiv zu verseuchen.»

Eine andere, weniger filmreife Möglichkeit wäre der Einsatz eines Gravitationstaxis. Dabei wird ein riesiger Satellit zum Asteroiden gelenkt, ohne jedoch einzuschlagen. Weil Massen sich nach dem Gesetz der Gravitationskraft anziehen, würde der Satellit die Bahn des Asteroiden verändern. «Auch wenn das Vorhaben zumindest bei kleineren Asteroiden vermutlich funktioniert, würde es sehr lange dauern, bis der Asteroid seine Bahn anpasst», sagt Jutzi. Es bräuchte eine Vorwarnzeit von sicher hundert Jahren – was utopisch sei. Seine Kollegin Sabine Raducan sieht das ähnlich und sagt: «Unsere Crash-Methode ist klar die effizienteste.»

Vollständige Deformation möglich

Wie stark der Einschlag Dimorphos wird ablenken und deformieren können, hängt davon ab, wie fest das Material ist, aus dem der Asteroid besteht. Raducan und Jutzi entwickelten erst kürzlich ein neues Computermodell, das einen weitaus dramatischeren Effekt nahelegte, als Simulationen bisher vermuten liessen.

Denn würde die Sonde festen Felsen rammen, würde sich ein vergleichsweise kleiner Krater bilden und den Asteroiden nur schwach ablenken. Viele Asteroiden ähneln jedoch eher einem losen zusammenhängen Trümmerhaufen. Wäre dies auch der Fall bei Dimorphos, würde die Kollision den Asteroiden bis zur Unkenntlichkeit verformen, Steinbrocken würden herausgeschleudert und die Umlaufbahn würde sich stark verändern, wie sie im Fachblatt «The Planetary Science Journal» berichteten.

Blaupause für künftige Bedrohungen

Was der Crash auf dem Asteroiden tatsächlich anrichten wird, wird allerdings erst in einigen Jahren ersichtlich sein. Dann nämlich steht ein zweites Rendezvous mit Dimorphos an. Die Raumsonde Hera der ESA wird sich voraussichtlich im Oktober 2024 auf den Weg machen, um ab Ende 2026 mit der detaillierten Tatortuntersuchung zu beginnen. Sie soll die genaue Masse von Dimorphos, seinen Aufbau und seine innere Struktur sowie die Grösse und Form des von Dart hinterlassenen Kraters vermessen.

All die gesammelten Informationen werden dazu dienen, das Dart-Ablenkungsexperiment in eine gut verstandene, wiederholbare Asteroiden-Abwehrtechnik zu verwandeln. Um vorbereitet zu sein, wenn ein Killerasteroid Kurs auf unseren Planeten nimmt.