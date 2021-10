Ist die Blutwurst die älteste Wurst überhaupt? Schwer zu sagen. Aber schon Homer schrieb in der Odyssee von «Ziegenmagen, gefüllt mit Blut und Fett, auf Kohle gelegt».

Während die in der Schweiz verbreitete Rahmblutwurst auch in grenznahen Gebieten Deutschlands und Österreichs bekannt ist, gibt es gerade in diesen Nachbarländern eine Vielzahl verschiedener Würste mit Blut: Manche, wie die «Aachener Puttes» oder die «Kölsche Flönz» enthalten neben Blut auch Schwarte, Speck oder Kopffleisch und werden oft geräuchert.

Mancherorts wird der Darm weggelassen, das Blut wird zu einer Art Kuchen gebacken, wie beim steirischen Bluttommerl. Es gleicht dem englischen Black Pudding. Eine ähnliche Speise gibt es auch in der Karibik. Doch während der britische Black Pudding neben Speck auch Getreide enthält, enthält die karibische Variante Süsskartoffeln, oft auch Chilis und Zitronensaft.

Verschiedene Blutwürste kennt auch die spanische Küche. Zu den Zutaten der Morcillas gehören je nach Region neben Blut auch Reis, Lauch oder Pinienkerne. Die kanarische Morcilla betont den süsslichen Blutgeschmack: Sie wird mit Rosinen, Mandeln und Zimt hergestellt.