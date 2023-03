Lifestyle-Trend Pflegeprodukte für die Kopfhaut boomen – der Trend nennt sich «Crown Care» Expertinnen empfehlen, die «Crown Care» in ein Ritual einzubauen. Wir zeigen, mit welchen Methoden und Produkten das am besten gelingt.

Gute Haarpflege wird immer wichtiger. Fotolia

Vergessen Sie kurz das Spitzenfluid für den Anti-Splisseffekt, die Over-Night-Maske oder das Arganöl für seidigen Glanz. Im Moment reden im Universum «schönere Haare» alle am liebsten nur über sie: die Kopfhaut.

Von Hightech-Seren, Ölen oder Fluids, die neuen Scalp Oils und Scalp Fluids gehören zu den wichtigsten Beautyaccessoires dieser Saison. Das Phänomen nennt sich «Crown Care» und beschreibt alles, was für eine ­vitale Kopfhaut nötig ist. Das ­Social-Media-Portal Pinterest veröffentlichte kürzlich in einem Favoritenreport, dass sich Crown Care zu einem der grössten Beautytrends im Jahr 2023 entwickeln könnte. Die Klickzahlen für die Begriffe «gereinig­te Kopfhaut» und «Kopfhaut-Massage» seien um 55 Prozent gestiegen, die Eingabe «Pflege für eine trockene Kopfhaut» sei bisher mehr als dreimal so oft wie im Vorjahr aufgetaucht.

Die Zürcherin Sandra Bögli, Unternehmerin und Coiffeuse mit eigenem Salon, beobachtet die Strömung schon seit einiger Zeit an Schulungen im Ausland. Gerade in den USA sei Scalp- und Crown Care fester Bestandteil in der Beautyroutine und Haarpflege, so Bögli. Mit etwas Verzögerung sei der Trend nun auch in Europa angekommen. «Der Markt für Kopfhautprodukte hat sich stark entwickelt. Man weiss mit grosser Sicherheit, dass ein ideales Kopfhautklima Voraussetzung ist für gesundes und schönes Haar», sagt die Haarexpertin.

Aufwand überschaubar, Effekt erstaunlich

Doch wie wendet man die Produkte richtig an? Gut ist, wenn man weiss (der Coiffeur hilft), ob die eigene Kopfhaut zu viel oder zu wenig Talg produziert. Ersteres führt zu einem fettigen Ansatz, die Haare müssen öfter gewaschen werden. Zweiteres kann Schuppen, Allergien und Juckreiz auslösen. Je nach Bedarf wird dann die Kopfhaut vor oder nach dem Waschen durch ein Öl, Serum oder ein Tonikum ins Gleichgewicht gebracht. Das heilt, fördert die Durchblutung, pflegt und begünstigt das Haarwachstum.

Bögli empfiehlt, die «Crown Care» in ein Ritual einzubauen. «Also die Haare in Ruhe waschen und im Anschluss das ­Serum oder das Öl Scheitel für Scheitel sanft, aber tief in die Kopfhaut einmassieren.» Bei akuten Problemen könne man dies täglich tun, in der Regel reiche danach zweimal die Woche. Der Aufwand sei überschaubar, der Effekt jedoch erstaunlich. Als günstiges Hausmittelchen übrigens, das haben schon unsere Grossmütter gewusst, eignet sich alternativ auch abgekochtes Rosmarinwasser. Ein paar Zweige in heissem Wasser aufkochen, abkühlen lassen und einmassieren.

Kopfhautpflege: Unsere Produktfavoriten

Säurepeeling-Tonikum für Gesicht und Kopfhaut, beugt Verhornungen an der Hautoberfläche vor. Glycolic Acid von The Ordinary, 17.50 Franken, theordinary.com

Hilft bei Schuppen und gleicht das Mikrobiom der Kopfhaut aus. 1× die Woche auftragen. GRO Scalp Detoxifying Serum, 77 Fr., vegamour.com

Extrakte von Hamamelis, Brennnessel und Weidenrinde regulieren die Kopfhaut. Boost Your Hair Spray von Alf Heller, 60 Fr., alfhellercosmetics.ch

Kur mit botanischen Aktivstoffen. Gleicht aus, beruhigt und hilft gegen Haarausfall. La Cure Antipelliculaire Apaisante von Sisley, 120 Fr., sisley-paris.com