Lifestyle Leben wie im Wimmelbild: Das geordnete Chaos löst den Minimalismus ab Das Einrichtungspendel schlägt um – vom Minimalismus zu Cluttercore. Wieso der Mehr-ist-Mehr-Trend auch etwas mit Aufräumexpertin Marie Kondo zu tun hat – und worauf man beim Gestalten achten sollte.

Bei Cluttercore darf der Raum durchaus vollgestellt sein mit Krimskrams. Hauptsache, der persönliche Touch fehlt nicht. Bild: Ed Freeman / Stone RF

In der Küche von Kath Hitchings sieht es aus wie auf einem Wimmelbild. Kaum eine leere Fläche, die nicht mit irgendwelchem Krimskrams vollgestellt ist. Von der Decke hängen bunte Pilzlampen und Zimmerpflanzen, an den Wänden baumeln Tassen in allen Farben, am Gewürzgestell Girlanden. Dazu allerlei Selbstgemachtes wie gestrickte Ornamente oder geknüpfte Teppichbilder.

Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Die Künstlerin und Kunstlehrerin aus Farnham in England (alias @knitchings in den sozialen Medien) liegt jedoch mit ihrem Einrichtungsstil voll im Trend. Cluttercore nennt er sich, und sorgt auf sozialen Medien wie Tiktok oder Instagram gerade für viele Klicks. Die Bedeutung steckt im Namen: Der englische Begriff «clutter» heisst so viel wie Unordnung oder Krimskrams, «core» steht für Kern. Bei diesem Einrichtungsstil darf es gerne «es bizzli mee sii».

Man reibt sich verwundert die Augen: War da nicht eben noch ein ganz anderer Fokus, möglichst minimalistisch, reduziert und schnörkellos? Und jetzt das: Individualität und Vielfalt dürfen, ja sollen unbedingt ausgelebt werden – mit all den Nippes und Kleinkram, den man nun nicht länger verstecken oder gar entsorgen muss.

Das geordnete Chaos: Storytelling ist dabei wichtig

So zusammengewürfelt bei «Cluttercore» alles auf den ersten Blick auch aussehen mag: Es handelt sich dabei um eine durchdachte Zusammenstellung, die manchmal fast wie eine Ausstellung kuratiert wird. Geordnetes Chaos könnte man es nennen. Dieser Trend lebt von der Wiederholung gleicher Objekte: Vasen, Geschirr, Ausstellungsplakate oder einfach eine Sammlung kurliger Gegenstände.

Nadja Stäubli. Bild: zvg

Storytelling ist ein wesentlicher Bestandteil von Cluttercore. «Ein wichtiger Aspekt ist es, die Balance zwischen ‹clutter› und ‹core› zu finden», betont Nadja Stäubli. Die Zürcherin sorgt mit Sula, ihrem Label für Textil- und Möbeldesign, für frischen Wind in der Interiorszene. Ihre Produkte sind bunt und frech und können somit eine perfekte Ergänzung zu dieser Einrichtungsästhetik sein.

Es sei entscheidend, dass die überladene Atmosphäre harmonisch wirke, erklärt Stäubli. Sie schlägt vor, Farbpaletten und Materialien zu wählen, welche die verschiedenen Elemente miteinander verbinden. «Struktur und Organisation sind ebenso wichtig, um Chaos zu vermeiden.» Aber letztlich sei der persönliche Geschmack sehr individuell, und es gebe keine Regeln dafür, was «stimmig» sei. «Hauptsache, man ist happy, wenn man den Raum betritt.»

Dass gerade jetzt das Pendel vom in den vergangenen Jahren dominanten Minimalismus in den eigenen vier Wänden ins Gegenteil umgeschlagen hat, überrascht Oona Horx Strathern nicht. Solche Gegenbewegungen seien normal, meint die in Wien lebende Zukunftsforscherin aus Irland. Sie berichtet regelmässig in ihren Home-Reports über das Wohnen der Zukunft.

Den Ursprung hat Cluttercore übrigens in der Pandemie, als man das Zuhause zur heimeligen Höhle umwandelte. «Es geht vor allem auch um einen Ausgleich im Chaos der digitalen Welt, der analoge und authentische Werte vermittelt. Cluttercore ist wie ein Spiegel der realen Welt,» so Strathern. Es sei deshalb naheliegend, dass sich auch die junge Generation Z dieser Wohnästhetik zuwende. «Bei ihr sehe ich eine besondere Vorliebe für Individualität», betont Stäubli vom Label Sula.

Cluttercore ermöglicht, der Persönlichkeit mehr Ausdruck zu geben, in dem eigene Sammlungen und Erinnerungsstücke in den Wohnraum integriert werden. Dennoch sei die Neigung zum Sammeln und Gestalten von Räumen eine zeitlose Eigenschaft, die Menschen jeden Alters verbinde.

Das pure Leben: Bei Cluttercore muss man auf die Wiederholung gleicher Objekte achten. Bild: Steph Wilson / Unsplash

Nun könnte man denken, dass die neu entfachte Liebe für diese reichhaltige und vielschichtige Ästhetik eine bewusste Abkehr von Marie Kondos Aufräum-Methode sei. «Überhaupt nicht», betont Strathern, «im Kern ist es genau Kondos Credo, nämlich dass man sich mit den Sachen umgibt, die man liebt und die einem wichtig sind.» Nur eben beschränkt man sich nicht nur auf ein paar wenige Stücke. Ein wichtiger Aspekt in dieser Entwicklung sei, dass man sich heute vom Statuseinkauf zum Wohlfühlstatus bewege.

Dabei bekommt – wen wunderts – die Nachhaltigkeit mehr Wert. Nicht nur, dass die Möbel ökologischer sein müssen, oft werden gebrauchte Objekte gekauft oder von Eltern oder Grosseltern übernommen. Das widerspiegle die sogenannte «Kindness Economy», die Strathern in ihrem gleichnamigen Buch erklärt: Die Wirtschaft stehe vor einem Paradigmenwechsel, der sich von der Wachstums- zur Freundlichkeitsökonomie wandle. «Diese Kindness-Revolution wird Einfluss auf all unsere Lebensbereiche haben – auch, wie wir wohnen.»

Allerdings: Auf die Schnelle kann man sein Zuhause nicht in ein Gesamtkunstwerk à la Cluttercore verwandeln. Diese Ästhetik, sagt die eingangs erwähnte Künstlerin Kath Hitchings in einem Interview über ihre Einrichtung, basiere tatsächlich auf jahrelanger Arbeit.