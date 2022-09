Lifestyle Ein Mantel, der nie aus der Mode kommt: Der Trenchcoat treibt es bunt in diesem Herbst Ursprünglich war der Trenchcoat ein Soldatenmantel. Via Hollywood schaffte er den Sprung ins internationale Rampenlicht – und hat sich bis heute bewährt. Aktuell kommt er in Lederoptik und knalligen Farben daher, wie die Modewoche in New York soeben zeigte.

Der Himmel wolkenverhangen, die Tage regnerisch: Der Herbst ist da. Und mit ihm der Moment, den Lieblingsmantel hervorzuholen.

Nicht irgendeinen. Der Trenchcoat gehört noch heute für viele Menschen zur Standardgarderobe, wenn das Wetter ungemütlich wird. Ja, dieser mittellange, wasserabweisende Mantel ist der einzige seinesgleichen, der es über Jahrzehnte hinweg geschafft hat, seinen Stand als Modeklassiker zu wahren. In praktisch unverändertem Stil, in der Farbe Khaki mit Schulterklappen, Brustpatte sowie Rückenpasse, einem Gürtel mit metallverstärkten Ösen und zehn doppelreihig angeordneten Knöpfen. Sein grosser Vorteil: Er wirkt trotz seiner Praktikabilität stets elegant und kann auf vielseitigste Weise kombiniert werden: Zu Jeans und Sneakers, aber auch zum Abendkleid.

In diesem Herbst wird der «Trench» besonders oft auf den Strassen zu sehen sein, haben ihn doch viele Labels in ihre aktuellen Kollektionen aufgenommen. Jedoch nicht unbedingt im originalen Stil. Vielmehr treibt es der «Trench» jetzt ziemlich bunt.

Überdimensionale Schulterpolster

Auffällig viele Besucherinnen und Besucher der Fashion Week in New York, die diese Woche zu Ende ging, trugen den Trenchcoat mehrheitlich in knalligen Farben, oft in Überlänge und gerne oversized. Entweder wurde er in der Taille extrem eng zusammengebunden oder wallend offen getragen. Hinsichtlich Material gaben fast ausnahmslos Leder, Lackleder oder Lederimitat den Ton an. In Schwarz erinnert der Umhang entfernt an den gefeierten Stil von Neo, dem Helden des Science-Fiction-Filmes «Matrix», gespielt von Keanu Reeves.

In den Nullerjahren war der Streifen der grosse Renner auf der Leinwand. Wenn man bedenkt, dass dieses Jahrzehnt in der Mode gerade ein Comeback feiert, ist die Entwicklung nicht weiter überraschend. Besonders gefallen uns die Entwürfe der noch jungen, derzeit stark gehypten US-Marke The Frankie Shop. Hier wird der Oversized-Look mit überdimensionalen Schulterpolstern und Krägen komplett-perfekt.

Warum modische Interpretationen des Trenchcoats gerade jetzt einen Popularitätsschub haben, darüber kann indes bloss spekuliert werden. Zum Beispiel, dass wir uns aktuell in kriegerischen Zeiten befinden und die Desi­gner unter diesem Einfluss gewirkt haben. Denn Fakt ist: Der Trenchcoat ist ein Soldatenmantel.

Seine Erfindung beanspruchen gleich zwei britische Unternehmen für sich: Aquascutum und das noch bekanntere Label Burberry. Beide entwickelten Mitte respektive gegen Ende des 19. Jahrhunderts wasserdichte, robuste und dennoch weiche Stoffe, die sie patentieren liessen. Die Regenmäntel produzierten sie anlässlich des Ersten Weltkriegs erstmals in Massen für die Männer in Kriegsgebieten. Das Kleidungsstück wurde sowohl von den britischen als auch französischen Offizieren sehr geschätzt, war es doch angenehm leicht und gab mit seinem staubfarbenen Ton eine gute Tarnung ab. In dieser Popularität entlang der Schützengräben wurzelt auch der Name: Trench bedeutet Graben, Coat wiederum Mantel.

Dank Humphrey Bogart und Co. in den Modeolymp katapultiert

Dank Hollywood wurde der Trenchcoat zum Star: Humphrey Bogart anno 1942 in «Casablanca». Imago

Die zivile Bevölkerung erreichte der Mantel erst nach dem Krieg, und dies dank einer Fehlkalkulation der Produzenten. Wegen grosser Restbestände wurden diese gratis abgegeben. Aber erst Hollywood sorgte dafür, dass der Trenchcoat so richtig ins Rampenlicht treten konnte; die Traumfabrik begründete den Siegeszug des Trenchcoats rund um den Globus.

In unzähligen Filmen und Serien hatte der Mantel denkwürdige, ja fast schon legendäre Auftritte. Schnell wurde er mit der Spionagewelt und einem gewissen Haudegentum assoziiert. Die coolen Auftritte etwa von Humphrey Bogart in «Casablanca» (1942), Sophia Loren als geheimnisvolle Schöne in «The Key» (1958) oder auch Peter Sellers aka Inspector Clouseau (1968) sorgten dafür, dass der Trenchcoat erstmals «in Mode» kam. Dass Horst Tappert als «Derrick» dem Aufstieg des Mantels in den Modeolymp verhalf, wagen wir derweil zu bezweifeln.