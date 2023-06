Lifestyle Lieber dickes Frottee- oder doch Mikrofaser? So finden Sie das ideale Strandtuch für den Sommer In der Badi, am Strand oder auch zum Picknick: Ein Tuch, um sich darauf zu legen oder zu setzen, ist dann immer mit von der Partie. Wir zeigen die schönsten, platzsparendsten, umweltfreundlichen – und die neue Ästhetik.

Sonne, Strand, gutes Tuch: Strandtücher müssen einigen Anforderungen standhalten. Bild: Chris Hackett/Tetra images RF

Bikini, Sonnencreme, ein gutes Buch – alles dabei? Mitnichten, für den Tag in der Badi oder am Beach fehlt noch das Strandtuch. Das ist quasi unverzichtbar, man legt sich schliesslich nicht gerne in piksendes Gras oder auf glühenden Beton. Und auf eine Sandmarinade ist auch niemand erpicht.

Wie man sich bettet, so liegt man: Es geht an diesen Tagen um Entspannung in der Sonne. Strandtücher müssen deshalb einigen Anforderungen standhalten, schliesslich sollen sie den ganzen Tag über eine Liegefläche bieten, den Körper abtrocknen, robust sein – und zumindest unter Ästheten auch optisch eine gute Falle machen. Das Tuch muss ausserdem gross genug sein, aber auch schnell trocknend.

Kuscheln in Nostalgie

Jahrzehntelang fand man im Handel ausschliesslich Modelle, die aus flauschigem, dickem Frottee gefertigt waren. Saugfähige und langlebige Tücher, meist kunterbunt bedruckt, nicht selten mit den Lettern der letzten Feriendestination. Da konnte man sich stets in wohlige Nostalgie kuscheln. Der Nachteil der Frotteetücher: In der Badetasche oder – noch mühsamer – im Koffer nehmen sie viel zu viel Platz weg.

Mikrofaser-Badetuch von Nabaiji, 20 Franken (110 x 175 cm), bei declathon.ch. Bild: zvg

In den vergangenen Jahren eroberten deshalb Tücher aus der Outdoor-Ecke, die aufgrund ihres Mikrofaser-Materials deutlich dünner und fast so saugfähig als Frottees sind, die Badis und Strände. Gerade für Reisende sind sie ein Must, lassen sie sich doch sehr kompakt zusammenfalten und wiegen kaum was.

Hamamtuch «Ole» vom Zürcher Label Lavie aus Bio-Baumwolle und Leinen, 69 Franken (90 x 170 cm), bei rrrevolve.ch. Bild: zvg

Auch Hamamtücher aus Leinen oder Baumwolle sind gefragt; sie sind hübsch anzusehen, meist ziemlich gross und können auch flugs zum Beach-Wickelrock umfunktioniert werden. Ausserdem werden sie nicht in Übersee, sondern meist in der Türkei gefertigt. Ihr Nachteil: Viele sind nicht so saugfähig und fliegen, weil aus sehr dünnem Stoff, bei Wind schnell mal davon.

Umweltbewusstsein kann auch Ästhetik

Strandtuch «Divine» von Pantai Studio, 59 Franken (80 x 160 cm), bei globus.ch. Bild: zvg

Und wer beim Kauf eines Strandtuchs auf Nachhaltigkeit achten will, wird erfreulicherweise immer öfter fündig: Das Label Pantai Studio aus Frankreich stellt leichte und sehr saugfähige Mehrzwecktücher aus rezyklierten Plastikflaschen her. Und in diesem konkreten Falle ist Umweltbewusstsein auch ästhetisch: Die schön weichen Tücher glänzen mit künstlerischen und grafischen Designdrucken.

Diverse Badetücher von Probst & Rondelli, 79 Franken, bei zigzagzurich.com. Bild: zvg

Auch das Label ZigZagZurich hat sich Liegeschönheiten auf die Fahne geschrieben: Die in Europa hergestellten Stranddecken aus Baumwolle-Jacquard, die im Winter zum Plaid auf dem Sofa umfunktioniert werden können, zeigen Werke verschiedenster Kunstschaffender. Ein Blickfang an jedem Strand. Schliesslich badet das Auge mit.