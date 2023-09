Lifestyle Catwalk auf japanisch: die bewegte Geschichte des Kimonos in einer neuen Ausstellung Kimonos sind seit einigen Jahren wieder hip. Das Museum Rietberg widmet dem wichtigsten Kleidungsstück Japans nun mit «Kimono – Kyoto to Catwalk» eine Ausstellung. Ein Rundgang mit der schweizerisch-japanischen Designerin Kazu Huggler.

Ein Ausstellungsstück von «Kimono – Kyoto to Catwalk» im Museum Rietberg in Zürich. Bild: Akira Times

Kazu Huggler trägt einen raffinierten Hosenanzug mit grosszügigem Muster. Es ist ein Couture-Stück aus ihrer eigenen Kollektion und wurde aus dem Seidenstoff eines einstigen Kimonos neu zusammengesetzt. Eine Technik, die die schweizerisch-japanische Designerin und ihr 2002 in Zürich gegründetes Label Kazu über die Landesgrenzen hinaus bekannt machte. Aktuell präsentiert sie eines ihrer Ensembles in der Ausstellung «Kimono – Kyoto to Catwalk» im Museum Rietberg in Zürich.

Die von Anna Jackson kuratierte Schau wurde erstmals im Londoner Victoria and Albert Museum, wo Jackson die Asienabteilung leitet, gezeigt. In Zürich wird die Ausstellung unter anderem mit Kazu Hugglers Beitrag erweitert. Im Vorfeld zur Eröffnung führte die Designerin durch die Schau, die aus über 100 prächtigen Kimonos, Malereien und Holzschnitten sowie zeitgenössischen Kreationen besteht.

Die ersten Exponate zeigen gleich die Spannbreite des Kimonos auf, der auf Japanisch schlicht «Ein Gegenstand zum Tragen» bedeutet. Präsentiert wird eine Kreation von John Galliano aus den Neunzigerjahren, eine Vitrine mit Kimonos aus der Edo-Zeit (1603–1868) und durch ein Fenster, scheinbar im Raum schwebend, ein Stück aus dem für Kimonos charakteristischen sogenannten Meisen-Stoff, wie ihn Huggler gerne für ihre eigenen Kreationen benutzt.

Ein Eindruck der Ausstellung. Bild: Akira Times

Sie erklärt: «Diese Stoffe erreichten in den Zwanzigerjahren ihren Popularitätshöhepunkt und gehören zu meinen Lieblingen.» Grosse, abstrakte Muster statt liebliche Vögelchen, Blumen und Tempel machen die Modernität dieser Kimonos aus. «Frauen trugen sie im Alltag, ganz im Sinne des westlichen prêt à porter.»

Auftrennen und befreien

Kazu hat ihren Entwurf bestehend aus Hosenrock, Bustier und Bomberjacke in den Farben Orange, Rot und Schwarz mit einem Gedicht der feministischen Dichterin Yosano Akiko (1878–1942) ergänzt. Akiko beschreibt in dem Gedicht die Frauen als schlafende Berge, die eines Tages anfangen werden, sich zu bewegen. «Unstich and liberate» – zu Deutsch «auftrennen und befreien» ist der Titel von Hugglers Beitrag.

Kazu Huggler präsentiert eines ihrer Ensembles, das aus den Stoffen eines einstigen Kimonos zusammengesetzt ist. Bild: Helen Lagger

Es beschreibt, was sie mit den Kimonos macht – sie dekonstruiert sie und schafft Neues. Die Meisen-Stoffe in guter Qualität zu finden, sei mittlerweile schwierig geworden, so die Designerin. Huggler verwendet ausschliesslich Seidenstoffe und bevorzugt lokale Händlerinnen und Händler.

Als sie Ende der 1980er-Jahre nach der in Zürich absolvierten Matura nach Tokio ging, um japanische Kunstgeschichte und Ästhetik zu studieren, war der Kimono wenig populär. «Meine Freundinnen trugen ihn höchstens mal zu einer Teezeremonie.» Dass der Kimono aktuell bereits seit ein paar Jahren und global einen Hype erlebt, davon zeugen zahlreiche Posts von Influencerinnen und Modestrecken in Magazinen.

Der Kimono wird im Hippie-Stil an Festivals getragen, zu Jeans kombiniert und von Labels wie Stine Goya oder Hallhuber im Onlinehandel angeboten. Huggler selbst trägt den Kimono derweil gerne, wenn sie zu Hause ist. Denn dem Klischee, dass Kimonos eng und unbequem sind, widerspricht sie. «Der Kimono passt sich der weiblichen Form an und nicht umgekehrt.»

Wenn Osten und Westen eins werden

East meets West: Meisterwerk der japanischen Designerin Shigemune Tamao. Bild: Akira Times

Während der Kimono heute praktisch mit allem kombinierbar ist und es ihn aus verschiedensten Materialien gibt, blieben Muster, Stoffe und Schnitte in früherer Zeit jahrhundertelang dieselben. Fremde Einflüsse kamen erst ab 1600 durch holländische Händler nach Japan. Sie importierten indische Muster, und das war erst der Anfang. Nach der Edo-Zeit öffnete sich Japan äusseren Einflüssen immer mehr.

Das Resultat dieser Öffnung wird im letzten Teil der Ausstellung materialisiert. Hier regiert die Popkultur, man findet etwa einen von Freddie Mercury getragenen Kimono, ein Modell, das Alexander McQueen speziell für die Sängerin Björk anfertigte und ein flamboyantes Meisterwerk der japanischen Designerin Shigemune Tamao. Sie hat Schwäne und Schloss Neuschwanstein auf einen Kimono gedruckt – Kitsch und Kunst sowie Osten und Westen werden eins.