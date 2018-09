Lesetipps Sachbücher: Ein Buch ehrt die Airline der Schweiz Ein PR-Produkt der Swiss zeichnet die Geschichte der Airline nach, die Ärztin Dagmar Pauli zeigt Ursachen für Essstörungen auf und Julia Onken fordert Frauen auf, mehr Mut zu haben. Arno Renggli

Alles Tolle über die Swiss

2001 musste die legendäre Swissair ihren Betrieb einstellen, das Grounding schockte ein ganzes Land. Im Jahr darauf wurde die Swiss gegründet. Der Journalist und Kommunikationsberater Werner Vogt zeichnet in seinem üppig bebilderten Buch die Geschichte der Airline nach, beginnend mit den Vorgängergesellschaften Swissair und Crossair. Er geht weiter mit dem Überlebenskampf der Swiss am Anfang, der Integration in die Lufthansa 2005, mit Neuausrichtung und Inves­titionen der letzten Jahre. Dies auch in Form von Gastbeiträgen oder Interviews mit Exponenten der Swiss. Hinzu kommen Reportagen etwa über Swiss Cargo, Training in Flugsimulatoren oder Wartungsarbeiten. Register zu Flugzeugtypen, Begriffen und zu Personen runden das Buch ab. Es ist reichhaltig, aber sehr offensichtlich auch ein PR-Produkt der Swiss selber. Und ehrt die Leistungen der Airline, seiner Exponenten sowie der Tausenden von Mitarbeitenden.

Essstörungen bekämpfen



«Size Zero» (gemeint ist Grösse XXS) steht für den übertriebenen Schlankheitswahn, dem vor allem junge Frauen verfallen. Dies auch im Kontext der Selbst­darstellung im Internet. Dagmar Pauli, Chefärztin an der Klinik für Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Zürich, zeigt die sozialen und psychologischen Ursachen von Essstörungen auf. Und sie hat auch Forderungen an die Politik.

Frauen: Mehr Mut haben

Frauen bewerten sich oft selber viel zu kritisch, zweifeln an ihren Fähigkeiten, harren in unbefriedigenden Situationen aus. Die bekannte Psychologin Julia Onken zeigt die dahinter liegenden Muster und auch, wie Frauen zu mehr Selbstvertrauen kommen, nicht zuletzt gegenüber den Männern. Onken schrieb das Buch im Jahr 2000, hat es aber nun aktualisiert.