«Magic: The Gathering» US-Sänger Post Malone kauft unschätzbar wertvolle Sammelkarte Der Preis der umstrittenen Karte ist geheim. Er könnte allerdings rekordverdächtig hoch sein. Post Malone dürfte deutlich mehr als zwei Millionen Euro hingeblättert haben, vermuten Fachleute.

Der US-amerikanische Sänger Post Malone bei einem Auftritt: Er ist nun glücklicher Besitzer der Ring-Karte. Bild: Bruna Prado/AP (Rio de Janeiro, 4. 9. 2022)

Vor einem Monat stand die Welt der Sammelkartenspieler Kopf: Ende Juni brachte der US-amerikanische Spielzeughersteller Hasbro eine Karte auf den Markt, die es so noch nie gegeben hat. Das Stück Karton, das den einen Ring aus dem Fantasy-Roman «Herr der Ringe» abbildet, wurde nur ein einziges Mal gedruckt und ist an Rarität damit nicht zu überbieten. Die erstmalige Veröffentlichung eines solchen Unikats hat einerseits einen Riesenhype ausgelöst. Andererseits hat der Schritt unter Sammlerinnen und Sammlern die Angst geweckt, ihr Hobby könne noch kostspieliger werden als ohnehin schon.

Um die umstrittene Ringkarte für das Spiel «Magic: The Gathering» rankten sich denn auch Verschwörungstheorien. So wurde spekuliert, Hasbro würde die Karte bewusst zurückhalten, um den Preis des Produkts künstlich nach oben zu treiben. All das hat sich nun als unwahr erwiesen. Die «The 1 of 1 Ring» genannte Karte wurde nämlich überraschend schnell aus einem der unzähligen Päckchen gezogen, die 15 Karten enthalten und für umgerechnet etwa 40 Franken verkauft werden.

«Magic»-Karten erscheinen in sogenannten Booster-Kartenpacks, deren Inhalt zufällig ist. Symbolbild: Christoph Hardt/Imago (Köln,

20. 7. 2022)

Post Malone ist eingeschworener «Magic»-Fan

Der glückliche Finder des Rings heisst Brook Trafton. Er hat die Karte in einem lokalen Spieleladen in Kanada gezogen. Aus seinem Namen machte er zunächst ein Geheimnis. Gestern schliesslich trat er an die Öffentlichkeit – und verkündete, die Karte an niemand Geringeren als an Post Malone verkauft zu haben. Dies berichten mehrere Onlinemedien.

Der 28-jährige Sänger aus den USA stürmt mit seinen Rapliedern regelmässig die Charts und ist bekannt als begeisterter «Magic»-Fan. Damit reiht sich Malone in eine ganze Reihe prominenter Fans, zu der auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Seth Rogen («Der Super Mario Bros. Film»), Felicia Day («Supernatural») und Joseph Gordon-Lewitt («Inception») gehören.

Post Malone hat bereits bewiesen, dass er bereit ist, für «Magic»-Karten viel Geld in die Hand zu nehmen. In einem Interview mit Talkhost Howard Stern erzählte er, 800’000 Dollar für eine besondere Version der berüchtigten Black-Lotus-Karte ausgegeben zu haben. Es erstaunt also nicht, dass Brook Trafton angibt, sofort an Malone als möglichen Käufer des Rings gedacht zu haben. In einem kurzen Tiktok-Video sind Trafton und Malone bei der Übergabe der Karte zu sehen.

Kaufsumme bleibt geheim

Trafton wirkt im Video sehr emotional. Kein Wunder, für ihn ist der Fund wie ein Sechser im Lotto. «Seit ich ein Kind bin, spiele ich ‹Magic›», schreibt er auf Tiktok. «Natürlich wäre es fantastisch, die Karte behalten zu können. Aber für einen Typen wie mich ist ein Verkauf lebensverändernd.» Was zur Frage führt, wie hoch der vereinbarte Kaufpreis ist. Darüber wurde – wie könnte es auch anders sein – Stillschweigen vereinbart.

Der «One of One Ring». Bild: zvg

Das höchste öffentliche Gebot stammt von einem Spieleladen aus Spanien. Dieser war bereit, 2 Millionen Euro zu zahlen und den Finder zu Ferien in Valencia einzuladen. Post Malone dürfte also mehr ausgegeben haben – nach Einschätzung von Expertinnen und Experten sogar deutlich mehr. Bereits jetzt gibt es Sammelkarten, die sich in höheren Sphären bewegen: so etwa eine Baseballkarte (vergleichbar mit Panini-Bildchen im Fussball), die für 12,6 Millionen Dollar den Besitzer wechselte, sowie eine Pokémon-Karte, für die der US-Influencer Logan Paul 5,3 Millionen Dollar hingeblättert hat.

Nicht nur für den Spielzeuggiganten Hasbro hat sich der Druck des Rings gelohnt. Spezialisierte Sammelkartenläden auch in der Schweiz erfuhren einen regelrechten Boom. Dass der Preis für das Produkt nach dem Fund des Rings nicht komplett in den Keller gesackt ist, überrascht selbst Insider. Bleibt abzuwarten, was der Erfolg solcher Mondpreise mittelfristig für ein Hobby bedeutet, das längst nicht mehr nur eine Nische der Gesellschaft anspricht.