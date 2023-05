Kontroverse «Es wird gelogen bis zum Gehtnichtmehr»: Kritiker der geplanten Hochhäuser in Arbon gehen hart ins Gericht mit der Stadt und der Bauherrschaft

Die Gegner des Projektes «Riva» lassen kein gutes Haar an den Plänen der Firma HRS auf dem «Metropol»-Gelände direkt am See. «Es herrscht ein Chaos sondergleichen», sagt Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Es hätte seiner Meinung nach niemals so weit kommen dürfen.