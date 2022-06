Der Schwund der fruchtbaren Humusschicht auf intensiv bewirtschafteten Feldern ist ein grosses Problem. Langfristig ist die Produktion von Nahrungsmitteln bedroht. Die oberste Schicht der Erde besteht aus rund 45 Prozent mineralischem Material – also aus verwittertem Gestein. Weitere 50 Prozent sind Wasser und eingeschlossene Luft. Nur die restlichen 5 Prozent – im besten Fall – macht der Humus aus. Dabei handelt es sich um organische Substanz aus verrotteten pflanzlichen und tierischen Überresten. Milliarden von Würmern, Käfern, Mikroorganismen und Pilzen bauen diese Stoffe zu immer kleineren Partikeln ab. Die Humusschicht hält ­Böden fruchtbar und fördert die Biodiversität. Zudem kann mehr Wasser gespeichert werden. Ein wachsender Humusanteil ist gut gegen die Klimaerwärmung, denn Humus besteht zu rund 60 Prozent aus Kohlenstoff: Pflanzen ziehen für die Fotosynthese Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft, den Sauerstoff (O₂) geben sie wieder ab, während sie den ­Kohlenstoff (C) fürs Wachstum benötigen. Doch bei etwa 6 Prozent Humus-Anteil ist Schluss: Um mehr aufzubauen, müsste man gigantische Mengen an organischer Substanz zufügen. Zudem würde es den meisten Böden an Tonpartikeln und ­Kalzium fehlen, welches das organische Material mit dem Ton verbindet. (as)