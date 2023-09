Landwirtschaft Dank Drohnen: Doppelt so viele Rehkitze vor dem Mähtod gerettet Drohnenpiloten helfen den Bauern. Immer öfter wird ein Feld vor dem Mähen von einer Drohne abgeflogen. So wurden dieses Jahr 6064 Kitze entdeckt, bevor die Mähmaschine kam.

Kitz-Zwillinge werden von einer Holzharasse zugedeckt. Bild: Urner Zeitung

Früher gab es nur das Verblenden oder Verwittern: Dafür stellten die Bauern flatternde Fahnen auf oder versprühten Raubtierduftstoffe. So versuchten sie am Vortag des Mähens die Rehe mit ihren Kitzen dazu zu bewegen, das Feld über Nacht zu verlassen.

Heute können die Bauern auch einen Rehkitzretter mit Drohne rufen. Der Verein Rehkitzrettung Schweiz bildet jedes Jahr mehr Drohnenpiloten darin aus. Gab es 2018 erst 14 Teams, sind es heute 531. Auch die Zahl der abgeflogenen Hektaren steigt steil an: Dieses Jahr wurden 45'000 Hektaren abgeflogen, das entspricht bereits 8 Prozent des Weidelandes in der Schweiz.

Dadurch wurden 6064 Kitze vor dem Mähtod bewahrt. Das sind doppelt so viele wie noch 2022 und fast dreimal so viel wie 2021. Die Buchung eines Drohnenpiloten erfolgt mancherorts schon online.

Nötig sind die Drohnen, weil die Rehgeissen ihre Kitze im hohen Gras vor Feinden verstecken. Die Jungen ducken sich bei Gefahr, was für Bauern beim Mähen ein grosses Problem ist. Via einer Wärmebildkamera lassen sich solche Verstecke gut identifizieren. Anschliessend sucht ein Jäger den Ort auf, setzt das Kitz während dem Mähen in einer Holzharasse fest ohne es zu berühren. Sein Versteck wird vom Bauern umfahren.