Kommunikation Sprachnachrichten sind eine Plage – oder verschaffen sie endlich wieder mehr Nähe? Die Jungen haben das Telefonieren verlernt. Und das Schreiben. Stattdessen wird per Sprachnachricht kommuniziert. Die alte Generation schüttelt den Kopf – die junge liebt’s.

Pingpong-Gespräche via Handy: Sprachnachrichten sind zeitversetzt – aber oft nicht weniger emotional als telefonieren. Getty

Pro: «Sprachnachrichten sind viel ehrlicher»

Sharleen Wüest. zvg

Ob Liebes-Probleme, lästige Eltern oder kleine Abenteuer – darüber muss gesprochen werden. Am besten in einem Sprachmemo. Das findet zumindest ein Grossteil der um die Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu Recht, finde ich.

Denn Sprachmemos sind so viel mehr als bloss ein weiteres digitales Feature. Sie sind die Möglichkeit zu kommunizieren, wenn volle Zeitpläne gerade kein Treffen erlauben. Sie sind die Möglichkeit ein Gefühl der Nähe zu schaffen, in dem man wenigstens die Stimme der anderen Person hört und nicht bloss auf grüne Textnachrichten starrt. Vor allem aber locken sie Geschichten und Gefühle aus uns heraus, die sonst wohl vergessen gegangen oder überhört worden wären.

Wer kennt’s schon nicht? Eigentlich will man bloss Antwort auf eine Frage geben und zwei Minuten später ist man mitten in einer Erzählung über das Wochenende. Ja, Sprachmemos verleiten zum Plaudern. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres. Zwischenmenschliche Beziehungen beruhen auf solch kleinen Momenten. Zum Beispiel als eine Freundin mitten in einer Aufnahme über die Uni kreischte, weil sie einen Husky auf der Strasse sah. Ihr Lieblingstier und wohl der schönste Moment in ihrem Tag. Ich wusste, wie glücklich sie in jenem Moment wohl sein musste. Es sind solch kleine, scheinbar unbedeutende Momente, die viel verraten. Über Whatsapp hätte sie mir von der Begegnung wohl nie erzählt.

Sprachnachrichten sind so was wie die Briefe der Generation Z. Sie schaffen Platz für Gedanken und kleine Einblicke in den Alltag. Sie lassen uns Raum, Worte zu finden, ohne ein Gegenüber, das die Stille kaum aushält. Sie sind ehrlich, weil an den Worten meist nicht geschliffen wird und Hintergrundgeräusche nicht mit einem Knopfdruck ausgeschaltet werden können.

Contra: «Mitgeschleppt durchs Gedankengewirr»

Mitarbeiterbild CH Media Noemi Heule 18.03.2021, St.Gallen. Arthur Gamsa

«Ich dachte, ich melde mich kurz per Sprachnachricht, das geht schneller ... sorry, muss aber noch geschwind auf den Bus rennen, Moment! ... So, da bin ich wieder, wo war ich?»

Wer kennt sie nicht, Sprachnachrichten, die einen mitnehmen ins Gedankenlabyrinth des Gesprächspartners, dem bei Minute 1:37 klar wird, dass er selbst nicht so genau weiss, was er eigentlich sagen will. Schneller geht das nur für den Verfasser – oder besser Erzähler – der Nachricht, der seine Botschaft, garniert mit allen möglichen Alltagsgeräuschen, buchstäblich ohne Punkt und Komma loswerden kann. Von der Empfängerin hingegen erfordert eine Sprachnachricht Geduld. Gelegentlich viel Geduld. Schliesslich gibt es keine Abkürzung durch das Gedankengewirr, kein schneller Überblick über das Gesagte, wie dies bei SMS oder Whatsapp-Nachrichten möglich ist.

Nein, man ist dem Urheber ausgeliefert; er allein bestimmt die Dauer und das Tempo der Konversation, die eigentlich keine ist. Denn im Gegensatz zum Telefongespräch haben Rückfragen, Einschübe oder freudige Ausrufe keinen Platz. Die Dialogfunktion ist deaktiviert – übrig bleibt ein Monolog (und wer mag schon Monologe!).

Die Sprachnachricht kann für mich ein herkömmliches Telefonat nicht ersetzen, will ich doch meinen Lieben zeigen, dass ich für sie da bin. Jetzt und nicht zeitversetzt. Ich will Fragen stellen, ungläubig die Luft anhalten, mich mitfreuen, gemeinsam lachen oder schweigen. Kurzum: miteinander interagieren und nicht aneinander vorbeireden.

Und sollte dies einmal nicht möglich sein, bin ich jedem dankbar, der sich die Zeit nimmt, seine Gedanken schriftlich zu sortieren, bevor er gedankenverloren auf den Bus rennt – und mich zwangsläufig zum stillen Publikum seiner Alltagsabenteuer macht.