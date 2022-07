Kommentar Der Wolf scheut den Menschen nicht mehr – jetzt werden gezielte Abschüsse nötig Im Kanton Glarus haben Wölfe in den letzten drei Monaten mehr als 40 Nutztiere gerissen. Und letzten Samstag verfolgte ein Wolf im Puschlav einen Spaziergänger. Es braucht nun Massnahmen. Simon Maurer Drucken Teilen

Trotz des hundeähnlichen Aussehens eine Gefahr für Mensch und Tier: der Wolf. zvg

Der Wolf ist kein Tier mehr, das nur im Märchen vorkommt. In den letzten Jahren nahm die Population der Raubtiere in der Schweiz exponentiell zu. Die meisten Menschen merkten davon in ihrem Alltag nichts.

Doch jetzt gibt es in der Schweiz bereits um die 150 Wölfe, die immer mehr Nutztiere reissen und manchmal auch eine Begegnung mit dem Menschen nicht scheuen. Das zeigt der Angriff auf eine Schafsherde keine 50 Meter vom Dorf Matt im Glarnerland vom letzten Mai. Aber auch der Vorfall des vom Wolf verfolgten Spaziergängers im Bündnerland letzten Samstag.

Für Städter ist es einfach, nun bessere Schutzmassnahmen zu fordern und Abschüsse kategorisch abzulehnen. Sie leben weiterhin ohne Probleme mit dem Wolf. Doch für die Menschen in den Bergkantonen ist das anders. Wenn die Kinder auf dem Land plötzlich nicht mehr alleine draussen spielen können, wenn der Nachtspaziergang gefährlich wird, fordern sie zu Recht, das etwas unternommen wird.

Einzelne, gezielte Abschüsse von aggressiven Wölfen sind trotz aller Sympathie für das Raubtier jetzt nötig. In der vom Menschen dicht besiedelten Schweiz kann das Zusammenleben nur funktionieren, wenn die Anzahl der Wölfe reguliert wird – so wie auch andere Wildtiere reguliert werden. Zu nah bewegt sich der Wolf ständig an Viehherden und den Menschen, als dass man die Bestände einer natürlichen Regulation überlassen könnte.