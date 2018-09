Zwei Kantischüler über die AHV: Marlen Hämmerli

Die SP-Basis und die Gewerkschaften haben gestern Samstag entschieden: Sie ergreifen gemeinsam mit den Jungen Grünen das Referendum gegen den AHV-Steuer-Deal. Seit die Idee entstand, wird darüber diskutiert. Frauenverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber meldeten sich zu Wort. Doch was sagen die Jungen? Jene, die noch 65 Jahre Leben vor sich haben und deren grösste Sorge die AHV ist, wie das Sorgenbarometer der Credit Suisse zeigt. Zwei Kantonsschüler, Dina Waxenberger und Timon Reich, sagen, was sie von der Altersvorosrge denken.

Ihr habt jetzt noch 47 und 48 Jahren zu arbeiten, was löst das bei euch aus?

Timon: Grundsätzlich versuche ich eher ans Jetzt zu denken. Man kann es so sehen, dass das einem mehr Möglichkeiten eröffnet. Ich bin eine Person, die immer etwas zu tun braucht. Ich könnte nicht einfach daheim sitzen und nichts machen und ich denke, wenn einem die Arbeit Spass macht, ist das sicher nichts schlimmes.

Dina: Wenn ich mir das so überlege, habe ich mehr Angst vor dem Rentenalter als vor der Arbeitszeit. Weil ich stelle es mir viel schlimmer vor, keine Tagesstruktur zu haben.

In welchem Alter rechnet ihr, pensioniert zu werden?

Dina: 68, glaube ich, wird es bei uns sein.

Timon: Die Gesellschaft lebt immer länger. Ich denke, dann ist es nur natürlich, auch länger zu arbeiten. Man muss aber auch die Automatisierung bedenken. Es wird wohl viele Leute geben, die sich Frühpensionieren lassen, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, zu arbeiten. Das wird wohl leider eher das Handwerkliche betreffen.

Kannst du eine konkrete Zahl nennen?

Timon: Das Pensionsalter wird variieren. Aber 68 finde ich eine gute Zahl.

Dina: Ich hoffe darauf, dass das Rentenalter flexibel wird und man die Stellenprozente stufenweise senken kann. Ab 63 Jahre arbeitet man nicht mehr 100 Prozent, sondern noch 60 oder 80 und dafür länger. Das würde das Problem der längeren Lebenserwartung lösen. Und es würde sanfter in den Ruhestand hineinführen, wo man nicht mehr dieselbe Tagesstruktur hat.

Wärt ihr bereit, länger zu arbeiten, um die AHV und die Pensionskasse zu retten?

Dina: Ja, weil es da nicht nur um mich geht, sondern um alle. Da kann ich auch ein wenig länger arbeiten.

Timon: Ich bin da nicht ganz so dem Gemeinwohl gesinnt, wie Dina. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich – wenn ich eine gewisses Summe zur Seite gelegt und hart gearbeitet habe – dass ich dann in die Frühpension gehe. Grundsätzlich denke ich jedoch, ist es wichtig, dass alle unterstützt werden.

Was meint ihr, wie sieht das Rentensystem aus, wenn ihr in Pension geht?

Dina: Hoffentlich, gibt es noch eines. Das mit den 3-Säulen-System finde ich gut und hoffe, dass es die dann noch gibt. Das System hat aber auch Fehler. Künftig fände ich gut, dass man auch genügend Unterstützung erhält, wenn man sein ganzes Leben Hausfrau war.

Timon: Das System hängt auf jeden Fall damit zusammen, wie die Gesellschaft ausgeprägt ist. Bis zum Jahr 2066 kann noch viel passieren. Gerade mit dem technologischen Wandel. Wir wissen auch nicht, wie unser Zusammenleben strukturiert sein wird, ob etwa Länder überhaupt noch existieren.

Fragt ihr euch nicht, ob ihr überhaupt noch eine Rente erhält?

Dina: Das war mein erster Gedanke. Aber irgendwie vertraue ich darauf. Denn die Rente ist nicht nur eine Sorge von uns, sondern von allen. Klar, wir versuchen seit Jahren etwas an der AHV-Finanzierung zu ändern, und es werden sich immer Leute querstellen.

«Aber wir werden noch an einem Strang ziehen müssen.»

Weil es so ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist, weil es immer mehr alte Menschen gibt, wird es ein immer grösseres Anliegen.

Timon: Um mich selber habe ich nicht so Angst. Aber es gibt Menschen, die haben mehr Unterstützung nötig, als ich von mir selber denke.

Haltet ihr die 3-Säulen-Lösung für die Herausforderungen der Zukunft geeignet?

Dina: Sicher bin ich nicht. Ich würde gerne daran glauben. Weil ich den Gedanken schön finde, dass man durch die AHV auf sicher etwas Geld erhält und selber noch was ansparen kann. Und sonst fühlen sich die Leute – meiner Meinung nach – verarscht, wenn es heisst: Es bekommen alle gleich viel, obwohl sie unterschiedlich viel verdienen.

Timon: Bis jetzt haben wir ein ziemlich gutes System. Es ist eine gute Mischung aus: Alle bekommen etwas, aber die, die es zu mehr gebracht haben, bekommen mehr.

Spart ihr fürs Alter?

Timon: Ich habe meine Beziehung zum Sparen über den Haufen geworfen. Klar heisst es: «Spare für das Alter.» Das ist ein wichtiger Gedanke. Aber was man im jungen Alter an Geld anspart, das hat man später in einer Woche Arbeit zusammen. Ich vertrete darum die Meinung, dass man etwas auf der Seite haben sollte, aber auch sein Leben leben sollte.

Dina: Ich spare, aber nicht für etwas bestimmtes.

Wie viel denkt ihr, werdet ihr nach der Pensionierung monatlich bekommen?

Timon: Ich denke, ich habe eine Pension, von der ich leben kann. Ich habe noch nie einen sagen hören: «Ich habe Angst um meine Zukunft.» Vielleicht gehört das zur Flexibilität oder der Unbesorgtheit der Jungen.

Dina: Ich hoffe, ich muss mir keine Sorgen machen, nicht jeden Rappen zählen. Aber man muss ja auch nicht alle zwei Wochen wohin fliegen.

Ist die Altersvorsorge bei euch, bei euren Freunden Thema?

Timon: Ich bin in einer Spanischklasse. Als die Rentenreform 2020 vergangenes Jahr Thema wurde, da hat niemand gewusst, was das ist. Da habe ich mich damit auseinandergesetzt. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was wir für ein System haben. Ich könnte wetten, das 80 bis 90 Prozent die 3. Säule nicht kennen. Und vom AHV-Steuer-Deal hat in meinem Kollegenkreis noch niemand gehört.

Dina: Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht gerne über die Altersvorsorge nachdenken und sagen: «Wir arbeiten noch nicht einmal. Das geht noch so lange.»

Steckbrief:

Wo habt ihr über das Rentensystem gesprochen?

Dina: Innerhalb der Partei

Timon: Als es um die Rentenreform ging. Es ist noch interessant. Auf eine Art betrifft das die Jungen mega und auf eine Art auch gar nicht.

Dina: Sobald wir im Berufsleben sind und merken: «Ah, das sind die Abgaben für das Alter», wird’s bewusster. Und denn kratzt es einen vielleicht auch eher, wenn es heisst, du musst jetzt mehr abgeben. Im Moment kann ich noch easy sagen: «Gebt alle ein wenig mehr ab.»

Das Thema ist extrem kompliziert. Wie viel habt ihr davon verstanden?

Dina: Man weiss nie, was man nicht weiss. Zwar habe ich das Gefühl, ich habe es verstanden. Aber es gibt so viele kleine Aspekte, die dazukommen oder rein spielen.

Timon: Ich glaube, ich habe schon das Meiste verstanden. Das ist aber so, weil ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, gerade wegen der Reform. Andere in meinem Alter verstehen es wirklich nicht so gut. Gerade mit der dritten Säule. Wie wichtig die ist, oder dass man das von den Steuern abziehen kann.

Redet ihr am Küchentisch darüber?

Dina: Wenn ich frage, wird darüber geredet. Sonst aber nicht.

Timon: Eher selten. Aber eher noch als im Kollegenkreis. Auch wegen der Fragen.

Aber in mancher Hinsicht weiss ich mehr als meine Mutter.

Die Stimme der Jungen geht in der Rentendiskussion oft unter. Wärt ihr bereit, etwas zu tun, um das zu ändern?

Timon: Ich habe mit einem Kollegen an der Kanti einen Politiktag organisiert. Das war ein Versuch, was zu machen.

Dina: Ich habe es zwei, drei Leuten erklärt. Und in der Partei ist es auch immer Thema. Das ich da mitwirke, ist auch mein Beitrag da ran.

Wie erlebt ihr die Diskussion über die Altersvorsorge?

Timon: Ich erlebe sie nicht, weil sie nicht stattfindet, leider.

Was hättet ihr bei der Rentenreform vergangenes Jahr gestimmt?

Dina: Das die Mehrwertsteuer angehoben worden wäre, hätte ich nicht gut gefunden, weil da alle mitzahlen. Da finde ich, soll man eher über Lohnprozente gehen. Aber ich hätte trotzdem dafür gestimmt, weil es eine Veränderung braucht.

Und weil man nicht das Perfekte zum Feind des Guten machen soll.

Timon: Ich hätte die Vorlage eher abgelehnt. Vor allem wegen der 70 Franken.

Ihr zahlt die guten Renten der heutigen Alten, ohne Garantie darauf später genauso gute Renten zu erhalten. Findet ihr das gerecht?

Timon: Das fragt man sich schon ein bisschen. Aber da muss man dem System Vertrauen entgegenbringen.

Dina: Hätte ich auch so ausgedruckt. Dass wenn wir heute auf die Leute achten, die nächste Generation auch auf uns achtet.

Beschäftigt euch die Diskussion über den AHV-Steuer-Deal?

Dina: Ja, weil ich auch in der Partei davon höre und mich deswegen damit auseinandersetzten musste.

Timon: Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Aber wirklich damit beschäftigen werde ich mich, wenn es vors Volk kommt.

Was haltet ihr davon, dass die AHV als sozialer Ausgleich zur Steuerreform 17 einen Zustupf erhalten soll?

Dina: Es ist eine Verarschung der Demokratie. Zwei sachfremde Sachen miteinander zu verbinden, nur damit es durch kommt.

Timon: Ich habe noch keine definitive Meinung dazu. Ich weiss nicht genau, warum Dina findet, der AHV-Steuer-Deal sei eine Verarschung. Denn es sind zwei Vorlagen, die höchste Dringlichkeitsstufe haben und beide einzeln vom Volk abgelehnt worden sind.

«Vielleicht ist es nicht die beste Methode, aber es ist eine Methode, um zwei essenzielle Sachen, durchzubringen.»

Das Päckchen kommt ziemlich sicher vors Volk. Was werdet ihr stimmen?

Dina: Nein

Timon: Ja