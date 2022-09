Tatort-Kolumne Die Folge aus Hessen lebt wieder vom (fast) einsamen Wolf Kommissar Murot wacht plötzlich ohne Erinnerung an einem Tatort auf. Um den Fall zu lösen, muss der Ermittler sich dem Konzept des «schlechten Karmas» öffnen.

«Tatort»: «Murot und das Gesetz des Karma». SRF1, So, 20.05 Uhr. Bild: Das Erste

Manche «Tatort»-Ermittler sind identifikatorisch an ihre Städte gekettet wie Prometheus an seinen Felsen. Vornweg die Altherren­pärchen, etwa Boerne und Thiel (Münster, im Norden) oder Batic und Leitmayr (München, im Süden). Hier wissen die Zuschauer meistens genau, wo und woran sie sind. Viele wollen das so, Quoten lügen nicht, andere sind darüber eingenickt.

Und dann gibt es in der hessischen Mitte den unberechenbaren, einsamen Wolf Murot (Ulrich Tukur), wegen dem die ARD bei ihren «Tatorten» weniger Experimente wagen soll/will/darf. Korrektur: fast einsamer Wolf. Man soll gefälligst nicht die treue Seele unterschlagen, deren Name allein für die Sorge um das Wohlergehen des Exzentrikers bürgt: Magda Wächter (Barbara Philipp).

Auch in der neuen Folge «Murot und das Gesetz des Karma» gibt sie Starthilfe für den Murot’schen Brummschädel, kutschiert ihn zu ihrem Arzt. Das Glas Rotwein im Hotel nebst der Begegnung mit einer Trickdiebin (Anna Unterberger) war ihm nicht gut bekommen. Zum Glück – oder Unglück, da fängt das Perspektivenproblem an, ist der Doktor indischer Herkunft und macht den Kommissar auf das Konzept «schlechtes Karma» aufmerksam.

Es wäre schliesslich nicht Murot wenn es gar nicht um einen geklauten Laptop und eine Investmentfirma voller Klischees ginge. Tatsächlich meldet sich Murots Vergangenheit, die ihm schön buddhistisch einbläut: selber schuld. So berauschend wie ein All-Inclusive-Abend an der Hotelbar ist der elfte Fall aus Hessen zwar nicht, aber (auch dank eines Mannes mit sprechender Hand­puppe) allemal kurzweiliger als ein Abend in Münster.