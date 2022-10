Sprachliche Moden und Marotten In der Mundart steckt die Welt Unser Kolumnist Pedro Lenz erklärt diese Woche wieso wir Deutschschweizer immerhin beim Fussball auf Augenhöhe mit zwei Weltsprachen sind. Pedro Lenz Drucken Teilen

Es sei abartig, eine Fussballweltmeisterschaft in Katar durchzuführen, hörte ich jemanden sagen. Sofort drängte sich die Frage auf, ob abartig für die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat das richtige Adjektiv ist. Begriffe wie unvernünftig oder unethisch hätte ich in diesem Zusammenhang eher verstanden. Das Wort «abartig» dagegen wird in unserer Umgangssprache in letzter Zeit eher als Verstärkungswort gebraucht. Wenn jemand sagt, etwas sei abartig schön oder abartig gut oder abartig sehenswert, dient das jeweilige «abartig» bloss noch zur positiven Verstärkung des Gesagten.

Abartig ist zu einem mundartlichen Allerweltswort geworden, das nicht einmal mehr dazu taugt, die kommende Weltmeisterschaft in Katar zu bewerten. Hierfür bräuchte es internationale Wörter wie skandalös, irritierend oder kafkaesk. Das sind Wörter, mit denen man weit in der Welt herumkommt. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass es auch Mundartbegriffe gibt, die Entsprechungen in der halben Welt haben. Es gibt bekannte Beispiele aus unserer Umgangssprache, die aufzeigen, wie Sprachen über geografische oder kulturelle Grenzen hinaus miteinander verknüpft sein können.

Das spanische Verb «chutar» zum Beispiel klingt besonders dann, wenn es in der Befehlsform («chuta») gebraucht wird, fast gleich wie das schweizerdeutsche Verb «schutte» oder «tschutte». Interessanterweise haben das Spanische und das Schweizerdeutsch hier nicht bloss eine phonetische Ähnlichkeit. Die beiden Sprachen bezeichnen mit «chutar» oder «tschutte» auch die gleiche Tätigkeit, nämlich das spielerische Treten gegen einen Ball.

Man muss nicht etymologisch gebildet sein, um zu merken, dass beide Sprachen ihr jeweiliges Verb aus dem Englischen übernommen haben. An Schweizer Eliteschulen spielten englische Zöglinge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein bis dahin in der Schweiz unbekanntes Ballspiel. Das gleiche Spiel brachten englische Seeleute in die Hafenstädte Spaniens und Südamerikas. Und überall, wo die Einheimischen diesem neuen Spiel zusahen, hörten sie, wie die englischen Kicker dem ballführenden Teamkollegen ständig «shoot!», «shoot!» zuriefen.

Deswegen meinten die Leute aus Gstaad oder St. Gallen, genau wie die Menschen in Buenos Aires, Valparaiso oder Bilbao, die neuartige Tätigkeit heisse «shoot», was sie je nach Region als «schutte», «tschutte» oder «chutar» interpretierten.

Doch während im Spanischen heute nur noch der Tritt gegen den Ball ein «chute» ist, bezeichnet das Schweizerdeutsche «schutte» oder «tschutte» den ganzen Fussballsport und alle damit verbundenen Zusammensetzungen wie beispielsweise «Schuttmättsch», «Schuttliibli», «Schuttplatz», «Schuttschueh», «Schütteler», «Schütteler­büudli» oder «­Schuttbaue».

Und wenn sich unser Tschutt ­phonetisch kaum vom Spanischen «chute» und vom Englischen «shoot» unterscheidet, dürfen wir festhalten, dass wir Deutschschweizer immerhin beim Fussball auf Augenhöhe mit zwei Weltsprachen sind. Ist das nicht abartig schön?