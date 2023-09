Sprachliche Moden und Marotten Abkürzungen als neue Wörter Es gibt Abkürzungen, die rund um den Erdball verstanden werden. Andere taugen nicht als unabhängige Wörter. Welche sogar heilbar sind, schreibt unser Kolumnist. Pedro Lenz Drucken Teilen

Die Eigenart, aus einer Abkürzung ein Wort zu machen, ist nicht neu. Das Wort K.o. zum Beispiel kennt hierzulande jedes Kind. Und jedes Kind weiss, was k.o. bedeutet. Aber vermutlich weiss nicht jedes Kind, dass k.o. einst die Abkürzung für den englischen Begriff knockout war. Mit knockout wiederum wurde auf Englisch bezeichnet, was auf Deutsch Auswerfer hiess und den Teil einer Schusswaffe meint, welcher die leere Patronenhülse auswirft.

Von dort wanderte knockout irgendwann in die Sprache des Boxens. Wer wie eine leere, ausgeworfene Patronenhülse zu Boden ging, hatte ein menschliches knockout durchlaufen. Oder er war, in heutiger Sprache gesprochen, ganz einfach k.o. Inzwischen ist k.o. weit über das Boxen hinaus ein Oberbegriff für jede Art körperlicher Schwäche. «Ich bin k.o.!» kann einfach heissen, «ich fühle mich müde» oder «ich bin ausgelaugt». An den Auswerfer denkt da kein Mensch mehr.

Auch beim weltweit verbreiteten Abkürzungswort o.k. (ausgeschrieben okay) wissen nicht alle, die das Wort brauchen, wo es ursprünglich herkommt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts soll es in manchen Gegenden der USA die Marotte gegeben haben, das Wortpaar «all correct» mit o.k. abzukürzen. Natürlich wussten diejenigen, die das taten, dass «all correct» eigentlich mit A und C abgekürzt werden müsste. Aber aus phonetischen oder spielerischen Gründen setzte sich das Buchstabenpaar O und K durch. Durch die Telegrafie, wo man, ähnlich wie heute bei SMS oder Whats­app, oft mit Abkürzungen operierte, wurde o.k. immer beliebter, bis es zur wohl berühmtesten Abkürzung der Welt wurde. Heute wird das Wort o.k. rund um den Erdball verwendet und verstanden.

Neuer, aber nicht eigenständig

Neuer als o.k. und k.o. – und dennoch recht bekannt – sind Abkürzungen wie GLG oder HDMFG (für «ganz liebe Grüsse» oder für «habe dich mega fest gern»). Was solche Abkürzungen von k.o. und o.k. unterscheidet, ist freilich der Umstand, dass sie nicht als eigenständige Wörter taugen. Auch das aus dem Englischen stammende, aber bei uns sehr beliebte OMG (für den beliebten Ausruf «Oh my God!») ist noch kein eigenes Wort.

Andere Abkürzungen dagegen haben das Potenzial, sich irgendwann als unabhängige Wörter durchzusetzen. So sprechen junge Menschen immer öfter von der Modekrankheit FOMO (ausgeschrieben «fear of missing out»).

Bei FOMO handelt es sich demnach um die recht verbreitete Angst, irgendetwas zu verpassen. Wer unter FOMO leidet, kann an einem Abend nicht einfach an eine Party oder an ein Konzert gehen und dort die Zeit geniessen. FOMO zwingt die Betroffenen dazu, von Anlass zu Anlass und von Party zu Party zu hetzen. Dabei begleitet sie die ständige Furcht, vielleicht gerade dort nicht zu sein, wo irgendetwas Besonderes passiert.

FOMO lässt sich, anders als HDMFG oder GLG, wie ein selbstständiges Wort aussprechen. Wer unter FOMO leidet, kann sich immerhin damit trösten, dass die Krankheit heilbar ist. Meist heilt FOMO von selbst, sobald sich die altersbedingte Erkenntnis durchsetzt, dass es ganz o.k. ist, auch mal etwas zu verpassen.