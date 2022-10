Small Talk war auch schon einfacher

Sich belanglos unterhalten, ohne anzuecken – das ist Small Talk. Bei Partys und Geschäftsapéros gerne gemacht, um die Stimmung nicht unnötig zu trüben. Angesichts der vielen heiklen Themen ist dies aber gar nicht mehr so leicht.

Seit jeher ist es tabu, mit Unbekannten gleich über heisse politische Eisen zu reden. Über Automarken abzulästern, ist ebenso wenig ratsam. Die Reaktionen reichen dann von «Aber ich fahre genauso ein Auto» bis zu: «Was, Sie selber haben noch ein Auto?» Gut, dann einfach übers Wetter sprechen. Das war früher der Geheimtipp überhaupt. «Schön, diese warmen Herbsttage.» Doch mit dieser Aussage gerät man unweigerlich in die Klimadebatte.

Ab und zu etwas Small Talk zu üben, wäre trotzdem nicht verkehrt. Statt auf Distanz in den sozialen Medien um sich zu schlagen, im direkten Gespräch sachlich Argumente vorbringen. Wer dennoch im Gerede bleiben will, einfach allen zum Abschied drei Küsschen auf die Wange drücken. Das kommt seit Corona (Achtung Reizthema) in freier Wildbahn praktisch nicht mehr vor.