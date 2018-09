Kolumne Schlaghose mit Schlitz Look: Und wieder hat sie es geschafft! Die Rede ist von der Schlaghose oder wie es im Modejargon heisst Flare Pants. Alexandra Pavlovic

In den 70er-Jahren hip und Trend, erobert das Kleidungsstück auch in diesem Jahr Schaufenster für Schaufenster. Von extrem weit bis hin zu dezent, für jede gibt es ein passendes Modell.

Victoria Beckham erschien mit blauen Schlaghosen an ihrer Fashionshow. (Bild: Getty)

Jedoch stellt sich einem bei der Schlaghose immer dieselbe Frage: kaufen oder sein lassen? Optisch streckt sie die Beine und passt auch optimal zu High Heels. Allerdings: Die Flare Pants stehen nicht jeder Frau. Gerade kleinere Personen haben das Nachsehen.

Das muss nicht sein. Die englische Designerin und Spielerfrau Victoria Beckham geht mit bestem Beispiel voran. Sie erschien kürzlich an ihrer eigenen Modeschau in hellblauen Schlaghosen mit Schlitz. Dieser war aber nicht etwa seitwärts, sondern nach vorne offen. Man nehme also eine Schlaghose, zerschneide den Schlag in der Mitte mit einer Schere und schon hat man ein neues Hosenmodell. Passt garantiert jeder.