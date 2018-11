Glosse Schäfli ungeschoren: Im Newsletter schiessen die Waffenhändler scharf Der brancheninterne Newsletter der Waffenexportöre ist nach der Lerntechnik «Schreiben nach Gehör» verfasst.

Roland Schäfli

(Illustration: Corinne Bromundt)

Dies ist ein Artikel der «Ostschweiz am Sonntag». Die ganze Ausgabe finden Sie hier.

In ihrem Branchen-Newsletter ärgern sich die Schweizer Waffenexporteure, dass die Rüstungsindustrie gegen Rückenschüsse aus dem eigenen Land nicht gewappnet ist.

Geschätzte Mitstreiter und Mitbewerber,

Unser Newsletter ist nach der neuen Lärmkompetänz verfasst. Ebenso wie die kleinen ABC-Schützen schreiben wir den Lärm so auf, wie wir ihn hören. Das lautgeträue Schreiben wird in Nidwalden verboten, weil man in Stans einfach nicht hören will. So hat der geschätzte Kollege der Pilatus-Werke valsch gehört und dann geschrieben, er habe alles richtich gemacht. Jetzt müssen seine PC-Flieger enthornt werden.

Der Schiesslärm war diese Woche ohrenbetäubend (Gehörschutz «Pamir», Preisempfehlung 15 Franken). Der Feind beharkte uns mit Grantwärfern voll Falschmäldungen. Ehrlich, wir sind so geladen wie eine Pumpflinte, dass unsere Kampfdrohne im Bundesrat, Seriennummer JSA, wie eine B-Scheibe am Obligatorischen durchlöchert wurde. Das Störfeuer der Medien ist in dieser Heftigkeit nur noch vergleichbar mit der Thurgauer Regierung, die wegen Hefenhofen angeschossen wird. Lieferungen nach Saudiarabien sind gestoppt, obwohl unsere Hilfsgütertransporte dort dringend benötigt werden. Ist alles so gesperrt wie der Furka nach dem ersten bisschen Schnee.

Gegen den Gestank der Schmutzkampanje nützt nicht mal die beste Gasmaske (trotzdem: die «Bata», nur noch 49.90 Franken). Die selbst ernannte «Allianz gegen Waffenexporte» hat ein Terror-Regime errichtet und durch Nebelpetarden (Aktion des Monats: die EG-18) Verwirrung gestiftet. Unser Mann in Bern ging völlig ungeschützt über ein politisches Minenfeld (bei Tests gut abgeschnitten: PP-M2). Aber wir haben nur einen Bundesrat (BR) verloren, nicht den ganzen. Unser Ziel muss sein, dass der BR sein nächstes Schulreisli zum wichtigsten Schweizer Wirtschaftsstandort macht: Riad! Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Auch wenn wir vorderhand die Patronen (Kaliber .17 «Hornet», jetzt zum Vorzugspreis) zurückspitzen: Sobald der Pulverdampf sich verzogen hat, kommen wir wieder aus unseren Löchern!

Natürlich haben wir die Lärnkompätenz, aus diesen Treffern zu lärnen:

- Unsere Produkte wurden in Kriegsgebieten gesichtet. Das war zwar cleveres Guerilla-Marketing, wie Ihr die Product Shots den Medien zugespielt habt. Aber übertreibt mal nicht, Kollegen. Sonst kommts noch zum Overkill.

- Unsere Bundeshaus-Lobby muss im Söldnergesetz gleich lange Spiesse wie für die Fussball-Söldner verlangen. Wenn der Strommarkt liberalisiert werden kann, warum dann nicht der Waffenmarkt? Strom kommt ja auch in Haushalte mit häuslicher Gewalt.

- Querschläger sollte es auf die staatliche Konkurrenz geben: Die ETH Lausanne entwickelt eine Drohne, die Türen aufmacht. Man stelle sich das Potenzial in einem Bürgerkriegsland vor! Damit hätte Hansruedi Merz dem Max Göldi die Tür aus der lybischen Geiselhaft viel schneller geöffnet.

- Wir werden als kühl berechnende Kriegsgewinnler wahrgenommen. Dabei verdienen wir noch weniger als Ärzte! Darum sollten wir wie moderne Männer Gefühle zeigen. Denkt einfach an die Millionen, die uns entgehen, dann kommen euch publikumswirksam die Tränen. Wenn das nicht nützt: Tränengas-Spray (unser Preisschlager der Woche) direkt ins Auge sprayen!

Sollten Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, drücken Sie den Abzug.