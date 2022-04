Salzmann studiert Warum der Mensch Alkohol liebt In seiner Kolumne diskutiert Wissensredaktor Niklaus Salzmann Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Diesmal geht es um die Frage, ob der Konsum von Alkohol in der Tierwelt ein Überlebensvorteil sein kann. Niklaus Salzmann Drucken Teilen

Schwarzhändige Klammeraffen lieben vergärte Früchte mindestens so sehr, wie der Mensch ein alkoholhaltiges Getränk. Bild: Arturo de Frias Marques / Wikimedia

Wie kommt es, dass der Mensch einem Gift so viel Platz gibt? An der Teenieparty, am Grillabend, beim geschäftlichen Dinner, überall fliesst Alkohol, oft reichlich. Dabei sind die Nachteile von Alkoholkonsum allen bekannt. Wieso also greifen wir trotzdem zur Flasche?

Klar, der Rausch ist verlockend. Aber es ist nicht nur das. Eine Erklärung liefert eine soeben erschienene Studie an Klammeraffen in Panama. Diese Affen mögen gerne Mombinpflaumen, das sind gelbe Früchte mit ananasartigem Geschmack. Am beliebtesten sind die überreifen Früchte, die schon zu gären begonnen haben. Deren Alkoholgehalt liegt gemäss der Studie bei ein bis zwei Prozent.

Dass sich auch andere Primaten gerne einen Tropfen – oder Bissen – genehmigen, weist darauf hin, dass die Schwäche für Alkohol in den Genen der Primaten steckt. Aber wieso? Hätte die Evolution diese Vorliebe nicht längst ausmerzen müssen?

Nein. Beim Lebensstil von Klammeraffen sind kaum Leberzirrhosen zu befürchten. Auch als Unfallverursacher mit Alkohol im Blut sind sie nicht aufgefallen. «Sie werden vermutlich nicht betrunken, weil ihre Mägen voll sind, bevor sie berauschende Pegel erreichen», sagt Robert Dudley, einer der Autoren der Studie. Die Affen wählen wohl deshalb die alkoholisierten Früchte, weil diese reicher an Kalorien sind. Und effizient an Kalorien zu kommen, ist wichtig zum Überleben in der Natur.

Was heisst das für den Menschen? Wir haben guten Grund, Alkohol zu trinken. Aber nur, wenn es uns an Kalorien mangelt, wir ihn auf maximal zwei Volumenprozent verdünnen und zu jedem Glas zwei Äpfel essen.