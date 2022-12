Salzkorn Zürich rettet die Welt Das Zürcher Stadtparlament kümmert sich nicht bloss um den Menstruationsurlaub auf der eigenen Stadtverwaltung, sondern auch um den Weltfrieden. Ein Segen.

Corinne Bromundt

Das Zürcher Stadtparlament sorgt nicht nur im Inland für gute Unterhaltung – Verbot eines WM-Public-Viewing auf öffentlichem Grund, Menstruationsurlaub für Frauen von monatlich bis zu fünf Tagen.

Nein, das Zürcher Stadtparlament spielt auch auf der Weltbühne eine bedeutende Rolle: An seiner letzten Sitzung im alten Jahr verurteilte es vom sicheren Zürcher Rathaus aus die Menschenrechtsverletzungen in Iran «aufs Schärfste» und forderte den Bundesrat auf, Massnahmen dagegen zu ergreifen.

Wow, was für eine Ansage! Der Bundesrat wird der Aufforderung sicher sofort Folge leisten und die Mullahs in Teheran zittern bereits vor Ehrfurcht.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: What’s next? Donald Trump ist politisch am Ende, sollte ihm das Zürcher Stadtparlament im Januar die Wählbarkeit absprechen. Gut möglich auch, dass im Februar der Brexit rückgängig gemacht und im März der Ukraine der Sechsiläuten-Böögg zur Abschreckung der Russen ausgehändigt wird. Am Zürcher Wesen wird die Welt genesen.