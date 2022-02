Salzkorn Wir sind dann mal weg, im hippen Hotel mit Insekten und Limousinenservice Ab an die Wärme. Aber bitte mit Stil. In eine Herberge mit multikultureller Gästeschar, nachhaltiger Ernährung und perfektem Transportdienst.

Illustration: Corinne Bromundt

Vor einer Woche waren wir in den Ski­ferien. Das Wetter war herrlich, aber auch saukalt. Darum täten nun ein paar Tage an der Wärme gut. Vielleicht ab nach Australien? Dort ist jetzt Sommer, und die Sonne lacht vom Himmel.

Also wohin genau? In einer Reise­dokumentation am Fernsehen hat es uns kürzlich Melbourne angetan. Eines der ersten Häuser am Platz scheint das Park Hotel zu sein. Park klingt schon mal gut, und tatsächlich war im TV zu sehen, dass Bäume das Hotel im Bauhausstil säumen. Die Klientel ist international und multikulturell; manchen Gästen gefällt es offenbar so gut, dass sie seit Jahren einquartiert sind.

Zudem gibt es im Hotel Insekten. Endlich mal ein Betrieb, der Nachhaltigkeit in der Ernährung ernst nimmt und nicht meint, mit dem Filet vom Weidesäuli vom Hof in der Nachbarschaft sei es getan. Und das Beste: Wer während seines Aufenthalts Behördengänge zu erledigen hat, für den steht eine Limousine samt Chauffeur und Polizeieskorte bereit.

Selbst Multimillionär Novak Djokovic residierte kürzlich im Park Hotel. Allerdings ist er bald wieder abgereist, denn die Tennisplätze waren dauernd von anderen Melbourne-Reisenden belegt. Doch nun sind die Plätze wieder frei. Australia, we’re coming!