salzkorn Wer nicht von Vincenz eingeladen wurde, fühlt sich geprellt Pierin Vincenz ging auf Geschäftskosten in Nachtclubs und lud seine Koch-Kollegen im Privatjet nach Mallorca ein. Er sei eben Tag und Nacht für die Bank unterwegs gewesen, rechtfertigt sich der ehemalige Raiffeisenchef.

Bald beginnt der Wirtschaftsprozess gegen Pierin Vincenz. Die «NZZ am Sonntag» hat nun Verhörprotokolle veröffentlicht, die zeigen, wie der ehemalige Raiffeisenchef seine ziemlich hohen Spesenbezüge für Vergnügungen aller Art rechtfertigt. Er sei eben Tag und Nacht für die Bank unterwegs gewesen, so Vincenz. Und es sei ihm, zum Wohle von Raiffeisen, stets um die Pflege von Beziehungen gegangen. Auch bei Ausflügen in Nachtclubs oder teuren Reisen mit den Kollegen vom Kochclub.

Das leuchtet natürlich ein. Zumal in der Schweiz fast jeder ein möglicher Raiffeisenklient ist und Kundenbeziehungen dementsprechend wichtig sind. Und auch solche, die schon ein Konto haben, wollen vom CEO umgarnt werden, damit sie der Bank treu bleiben.

Nun gibt es aber auch Leute, die seit frühester Kindheit ein Sparkässeli bei der Genossenschaftsbank führen, aber nie von Vincenz eingeladen wurden. Sie fühlen sich zu Recht geprellt. Höchste Zeit, dass sie sich in einer Selbsthilfegruppe organisieren und von der Raiffeisenleitung Schadenersatz fordern.