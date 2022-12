Salzkorn Wehe, wenn er losgelassen, der Märchenonkel aus dem Wallis Gianni Infantino spricht gern und oft darüber, die Fussball-WM werde wegen der Völkerverbindung im Wüstensand ausgetragen. Wahr wird dieser Quatsch durch dieses Gequatsche nicht. Dabei könnte der Fussball auch schöne Geschichten schreiben. Wenn der Fifa-Boss nur wollte.

Illustration: Corinne Bromundt

Es ist ein Märchen, wenn Fifa-Boss Gianni Infantino gebetsmühlenartig von sich gibt, der Fussball verbinde Völker, deshalb werde die Weltmeisterschaft am Persischen Golf ausgetragen. Es geht nur ums Geld. Derweil ist Marokko in Katar gerade daran, eine wunderbare ehrliche Fussballgeschichte zu schreiben. Harry Kane, Captain der englischen Nationalmannschaft, schrieb am Samstag dagegen ein weiteres Kapitel im Drama «Three Lions cannot Penalties» – er hämmerte den Ball vom Punkt in den Morgenlandhimmel.

Der Fussball schreibt schöne Geschichten und fürchterliche. Jüngstes Beispiel: Die Weltmeisterschaft 2030 könnte in Saudi-Arabien stattfinden– wieder im Winter, wieder im Advent. Gianni Infantino soll gute Kontakte in dem reichen Ölstaat haben. Warum pflegt der Funktionär aus Brig keine Beziehungen nach Burundi, Südsudan oder Somalia? Er sollte. Es gäbe eine Story mit Happy End: «Dank Fussball: In den ärmsten Ländern der Welt haben alle Menschen sauberes Trinkwasser und eine Mahlzeit am Tag.»