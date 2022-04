Salzkorn Was für ein Kleidungsstück sind Sie? Neue Teams und Arbeitskolleginnen lernen sich üblicherweise in Vorstellungsrunden kennen – mal kreativ, mal nicht.

Illustration: Corinne Bromundth

Sind Sie kürzlich in eine Arbeitsgruppe eingetreten? Ist ein neues Mitglied zu ihrem Team gestossen oder besuchten Sie wieder einmal eine Weiterbildung? Dann wissen Sie, was jetzt kommt: Vorstellungsrunde! Und damit die Frage, was man den noch fremden Kolleginnen und Kollegen über sich erzählen soll.

Im Schulalter durfte man einen Gegenstand mitbringen, der einem viel bedeutete. Heute funktioniert diese Aufgabe nur, wenn das Smartphone in der Tasche bleibt. Inzwischen sind es vielmehr Stärken und Schwächen, über die es zu referieren gilt. Wobei man Schwächen im Arbeitsumfeld klug wählen sollte. Besser eine Eigenschaft hervorheben, die auch positiv interpretiert werden kann, etwa Gutmütigkeit oder Übermotivation.

Doch es geht noch kreativer. Zum Beispiel mit Fragen wie: Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche drei Erlebnisse prägten Ihr Leben bisher? Oder ganz frech: Welches Kleidungsstück sind Sie und warum? Sind Sie eine unverzichtbare Socke oder bloss ein hübsches Accessoire?