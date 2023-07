salzkorn Warum der Bundesrat über magische Kräfte verfügen muss Vergangene Woche brachte Verteidigungsministerin Viola Amherd bei einem wichtigen Treffen in Bern die Sonne zum Scheinen.

Wir ahnten es schon immer: Unser Bundesrat verfügt über überirdische Kräfte. Anders wären die grossen Herausforderungen in der Politik ja auch kaum zu bewältigen. Den jüngsten Beweis lieferte Verteidigungsministerin Viola Amherd. «Danke Viola, dass du auch für die Sonne gesorgt hast», sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nach einem Treffen in Bern, bei dem es um den europäischen mit Schweizer Beteiligung ging.

Pistorius war auch von der Aussicht auf Gurten, Finsteraarhorn und Eiger derart angetan, dass er aus dem Schwärmen nicht mehr herauskam. Ob angesichts der euphorisierten Stimmung auch noch einen gemeinsamer Schwumm in der kühlen Aare auf dem Programm stand, ist nicht bekannt. Sicher dagegen ist: Mit Blick auf die nächsten Tage wäre es gut, würde Amherd bald wieder ihre magischen Kräfte aktivieren und ein paar Wolken vorbeischicken. Und wenn das nicht klappt, das Wasserspiel auf dem Bundesplatz bitte so einstellen, dass ein paar Strahlen bis in die Ostschweiz reichen.