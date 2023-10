SALZKORN So knackig wie die Polizei

Die Zeit ist reif. Ach, was! Überreif! Wie die süsslich riechenden Äpfel, die jetzt in die Mostereien gekarrt werden. Hier geht es aber um etwas Knackiges. Um die Thurgauer Kantonspolizei. Sie denken an den Dorfpolizisten mit Bauchansatz? Schnell vergessen! Haben Sie die Plakate gesehen? Momentan etwas versteckt hinter all den Polit-Köpfen: «Dreamteam», und «auf uns ist Verlass» steht da, dann eine Frau und ein Mann. Blitzende Augen, strahlendes Lachen. Charmant, aber so was von bereit, wenn es sein muss. Top-Figur trotz schlecht sitzender Uniform.

Solche Hingucker dürfen nicht nur im Dunkeln Verbrecher jagen. Sie gehören ins Scheinwerferlicht. Es muss ja nicht gleich die Bachelorette oder der Bachelor sein. Oder vielleicht doch? Mit integriertem Wettbewerb: Wer schafft den besten Online-Betrug? Statt Rosen gäbe es eine Banküberweisung. Viel nachhaltiger. Ein bisschen in diese Richtung ging es ja schon an der Wega in Weinfelden. Da gab’s «Gauner-Chilbi» mit der Kapo Thurgau. Ob die beiden vom Plakat auch dort waren?