salzkorn Toni Brunner in Katar - ist der Wüstenstaat noch schöner als das Toggenburg? Eine kleine SVP-Delegation reiste an die Fussball-WM und kehrte völlig euphorisiert zurück.

Eigentlich war die Sache klar. Das Toggenburg ist der schönste Flecken Erde. Zumindest für Toni Brunner. Immer wieder schwärmte der ehemalige SVP-Präsident auch in Kolumnen in dieser Zeitung davon: «Viele von uns fahren in die Ferien oder wandern gar aus auf der Suche nach Sandstränden und stahlblauem Meer. Doch haben wir hier nicht schon alles, was wir brauchen?»

Seit Brunners Besuch am Wochenende in Katar ist das aber nicht mehr so sicher. Völlig euphorisiert kehrte er aus dem Wüstenstaat zurück, nachdem er mit SVP-Kollegen ein paar WM-Spiele angeschaut hatte. Tolle Stimmung, brillantes Turnier, viele nette Menschen, ein grossartiges Land!

Bei so viel Katar-Euphorie würden wir uns nicht wundern, wenn auf Brunners Hof bald schon Kamele statt Eringerkühe weiden. Oder der Emir von Katar mit den drei Ehefrauen nächstens in Ebnat-Kappel vorbeischaut. Die Kalbsleberli mit Rösti im Gasthof Sonne würden ihm bestimmt gut schmecken. Dass seine Beiz auch «Haus der Freiheit» heisst, müsste Brunner ihm ja nicht laut sagen.