SALZKORN Tickets, Festivals und Bilderflut

Wer an Festivals zum Eingang pilgert, trifft sie häufig an. Personen, die eine Tafel «Suche Ticket» in die Höhe halten. Wenig später plötzlich jemand, der «Tickets abzugeben» hat. Wahnsinn, denkt man sich und informiert überschwänglich den Suchenden, dass nur ein paar Meter entfernt jemand Tickets anbietet. «Jaja, ich weiss», tönt es dann, «die sind mir aber zu teuer». Stimmt, hätte man wissen können, steht in jedem Ökonomiebuch für Anfänger. Bei Angebot und Nachfrage kommt es nur zum Handel, wenn die Preisvorstellungen übereinstimmen.

Ein Blick ins Wirtschaftslexikon erklärt dann sicher auch das Verschwinden eines anderen Phänomens. Früher verkauften Strassenhändler im Umfeld von Konzerten (inoffizielle) Bilder oder Poster. Inzwischen hat die Inflation an Bildern im Internet das «Geschäftsmodell» überflüssig gemacht: Aufnahmen von Künstlerinnen und Künstlern in allen Lebenslagen gibt es digital wie Sand am Meer. Die gute Nachricht: Immerhin werden die Millionen von Bildern nicht auch noch ausgedruckt.