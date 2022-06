Salzkorn Such das Diebesgut – im nahen Werkhof Werden Polizistinnen und Polizisten bestohlen, müssen sich die Langfinger besonders in Acht nehmen. Auch wenn gar nichts gestohlen worden ist.

Illustration: Corinne Bromundt

In Waldkirch haben Unbekannte Ende Mai 2022 die Ortstafel mitgehen lassen. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari findet das gar nicht lustig. Das sei kein Lausbubenstreich und kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Zaccari muss es wissen: Bevor er Waldkircher Gemeindepräsident wurde, war er lange Jahre Kantonspolizist. Die Lausbuben, pardon, Diebe, müssen sich also in Acht nehmen.

Wie ungemütlich es werden kann, wenn Polizeibeamte glauben, bestohlen worden zu sein, ist bereits vergangenen Herbst deutlich geworden. Der Boxklub St.Gallen um Präsidentin und Stadtpolizistin Géraldine Brot vermisste seinen Boxring. Ein mahnendes Transparent wurde am Box-Event gehisst: «Wie mutig muss man sein, den Ring eines Boxklubs zu stehlen, dessen Präsidentin Polizistin ist?»

Später stellte sich allerdings heraus, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Boxring irrtümlicherweise für ausrangiertes Gestänge gehalten und deshalb entsorgt hatten. Learning für Aurelio Zaccari: Vielleicht erst im Werkhof nachfragen.