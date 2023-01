Salzkorn Soja statt Steak, Tofu statt Kotelett: Es gibt zu viele Schweine in der Schweiz Die Schweinezüchter in der Schweiz jammern: Der Konsum von Schnitzel oder Braten ist rückläufig und die Preise sind im Keller.

Die Schweinezüchter in der Schweiz haben ein Problem. Der Konsum von Plätzli, Schnitzel oder Braten ist seit Jahren rückläufig. Und die Grillparty zur Fussball-WM fand wegen des Wintertermins auch nicht statt.

Die Lage für die «Söieler» sei angesichts der tiefen Erlöse desolat, schrieb die «Bauernzeitung» kürzlich. In ihrer Notlage wandten sich die Schweinezüchter an den Bund. Dieser liess überschüssige Schweine mit Steuergeldern schlachten und fror sie ein. Nun soll der Export angekurbelt werden. Das erinnert ein wenig an die Käseunion, die bis zur Jahrtausendwende operierte. Um die Produktion von Emmentaler oder Gruyère zu stützen, wendete der Bund damals viel Geld auf, damit auch Brasilianer oder Mexikaner Schweizer Käse zu erschwinglichen Preisen kauften.

Als Laie staunt man nur noch. Tofu statt Kotelett, Soja statt Steak oder Bio-Poulet statt Haxe: Warum kommt keiner auf die Idee, viel weniger Schweine zu züchten und auf das zu setzen, was die Konsumenten wirklich wollen? Man nennt es Marktwirtschaft.